Arriva anche in Italia il servizio di mobilitá Kia Drive

MILANO (ITALPRESS) – Kia lancia in Italia il servizio Kia Drive per ampliare il portafoglio di soluzioni di mobilitá del brand e soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Questo semplice e comodo servizio consente di effettuare noleggi a breve termine, a livello locale, in tutta Italia e in tutta Europa, tramite la rete di concessionari Kia aderenti al progetto. Il mercato del noleggio auto in Europa é destinato a crescere e, entro il 2026, a raggiungere un fatturato di 26 miliardi di euro all’anno*. Soprattutto nelle aree urbane gli automobilisti sono attratti dalla flessibilitá, dall’efficienza dei costi e dalla praticitá che offre questo tipo di soluzione. Introdurre questo servizio presso la rete di concessionari Kia rende il noleggio auto piú accessibile, rispetto ai servizi di noleggio situati negli aeroporti oppure in zone industriali piú scomode da raggiungere. “Kia Drive evolve verso una dimensione di servizio piú ampia e completa, ma l’obiettivo fondamentale rimane sempre lo stesso ed é quello di proporre soluzioni di mobilitá piú sostenibili a livello locale”, ha dichiarato Carlos Lahoz, Vice President Sales and Ownership Experience di Kia Europe. “I nostri dealers che hanno aderito all’iniziativa sono motivati a offrire ai loro clienti noleggi a breve termine in modo personalizzato”. ll primo servizio di noleggio di Kia é stato introdotto in Italia nel 2019 sotto il nome di Kia Mobility. Dopo una fase iniziale di successo, é stato rinominato in Wible Drive ed esteso a Spagna, Francia, Slovacchia e Polonia. Nel 2024, con l’espressione onnicomprensiva di Kia Drive, il servizio é stato introdotto anche nei mercati di Repubblica Ceca, Germania, Ungheria e Belgio, insieme a Paesi Bassi, Svezia, Austria, Regno Unito e Irlanda. È possibile effettuare la prenotazione della vettura dalla pagina web kia.com dedicata – https://www.kia.com/it/kia-drive/#/ – oppure recandosi di persona in concessionaria. Il servizio consente di prenotare un veicolo specifico anzichê una categoria generica, di fatto, permettendo di noleggiare un modello elettrico se l’utente desidera un veicolo a emissioni zero o anche di provare l’esperienza di provare uno degli ultimi modelli arrivati sul mercato. Inoltre, solo per la fase di lancio di Kia Drive in Italia, i clienti finali potranno noleggiare un veicolo Kia a partire da 29,00 euro al giorno (IVA inclusa) con copertura assicurativa base inclusa nel prezzo. Questa offerta é valida presso i concessionari aderenti, per prenotazioni e noleggi effettuati entro il 31 luglio 2025. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Apr-25 16:32

