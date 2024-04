Arriva in Italia la nuova Dacia Spring, 100% elettrica

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dal lancio nel 2021, sono giá state vendute oltre 140,000 Dacia Spring in Europa. Il 2023 é stato un anno record, con 61.803 unitá vendute nel mondo ed un +26,4% rispetto al 2022. È il terzo veicolo elettrico piú venduto a privati in Europa, contribuendo a democratizzare questa tipologia di mobilitá. Con quasi 11 mila unitá vendute dal lancio in Italia, Spring si é posizionata ai primi posti delle auto elettriche piú apprezzate nel nostro paese, confermato recentemente dalla terza posizione sul podio delle auto elettriche di segmento A piú vendute nel 2023. Nuova Dacia Spring puó contare sul nuovo corso stilistico della Casa, inaugurato dalla nuova generazione di Duster. Uno stile forte e deciso che rende Spring piú accattivante che mai. La metamorfosi é spettacolare all’interno, dove tutti i componenti sono stati ridisegnati, ma anche all’esterno, dove il tetto é l’unico elemento della carrozzeria rimasto invariato rispetto al modello precedente. È disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui le inedite Rosso Mattone e Beige Safari. Presente di serie sull’allestimento Expression, il Media Control é un sistema multimediale gestibile con i comandi al volante che permette di visualizzare le informazioni multimediali e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale. È dotato anche di connessione Bluetooth® e una porta USB. Il sistema Media Nav Live, di serie sull’allestimento Extreme e in opzione su Expression, prevede un grande touchscreen centrale da 10″ che comprende navigazione connessa per 8 anni con info traffico in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate. Consente, inoltre, di gestire in modalitá wireless le funzioni Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Media Nav Live é dotato anche di due porte USB-C. Nuovi dispositivi di assistenza alla guida arricchiscono l’equipaggiamento e soddisfano le ultime norme europee in termini di sicurezza: frenata automatica d’emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto), riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocitá, Sensori di parcheggio posteriori, segnale di frenata d’emergenza, avviso di superamento della corsia (LDWS), assistenza al mantenimento nella corsia (LKA), sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente e chiamata d’emergenza (eCall). Per facilitare la vita dei suoi clienti, Dacia ha aggiunto anche l’ingegnoso pulsante My Safety che permette di accedere velocemente alla gestione degli ADAS preferiti. L’allestimento Extreme, poi, offre di serie il V2L (vehicle to load), ovvero la possibilitá di alimentare o caricare device elettrici esterni come una bicicletta a pedalata assistita, un monopattino elettrico (magari per coprire l’ultimo miglio in centro cittá), una macchina da caffé o addirittura un barbecue. Questo permette di sfruttare parte della carica della batteria quasi fosse un grande power bank ed ampliare cosí l’utilizzo di Nuova Spring. La motorizzazione da 65 CV / 48 kW offre prestazioni superiori, confermate anche dalla possibilitá di passare da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi, ed é disponibile da oggi anche in allestimento Expression. Con un listino ancor piú contenuto e perfettamente centrata sull’uso urbano, Nuova Spring con il motore da 45 CV é invece disponibile esclusivamente in allestimento Expression. Con una massa a vuoto di 984 kg nell’allestimento di vertice Extreme, Nuova Spring é l’unica auto 100% elettrica in Europa a pesare meno di una tonnellata. A paritá di allestimento, il peso dell’auto aumenta di soli 6 kg (ossia + 0,6%) rispetto alla precedente generazione, nonostante l’aggiunta di tanti nuovi ADAS e il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie. Questi numeri sulla bilancia, uniti all’efficienza della motorizzazione, consentono a Nuova Spring di registrare un ottimo consumo energetico, al di sotto dei 14,6 kWh/100 km, con un TCO (costo di utilizzo) contenuto. Nuova Spring si adatta a tutti gli utilizzi: la versione Business é pensata per gli operatori del car sharing, grazie alla predisposizione di serie per l’utilizzo condiviso: a questo si aggiungono caratteristiche degli interni e degli esterni che presentano materiali e protezioni che ne garantiscono una maggiore durabilitá. Infine, é previsto di serie il sistema Media Nav con telecamera di parcheggio. Gli operatori professionali, come gli artigiani e gli addetti alle consegne, necessitano di accesso senza restrizioni ai centri urbani e sempre piú desiderano anche una mobilitá piú pulita. Che sia per le consegne dell’ultimo miglio o, piú in generale, per il trasporto di carichi e volumi senza emissioni in fase d’utilizzo, Nuova Spring Cargo é la risposta semplice e accessibile di DACIA. Grazie al pianale di carico posteriore, il volume interno é di oltre 1.000 litri e la portata va oltre i 350 kg, ed é presente un allestimento pratico e funzionale per i trasporti: di serie il nuovo Media Live, in opzione la funzionalitá V2L (vehicle to load). Viene prodotta direttamente in fabbrica con omologazione N1 ed adotta una paratia divisoria tra la parte anteriore e posteriore e diversi anelli di fissaggio per il carico. Entrambe le versioni, Business e Cargo, possono esser scelte in versione 45 CV o 65 CV, per adattarsi al meglio a differenti esigenze; nel caso della versione da 65 CV é di serie la presa per la ricarica rapida DC. I prezzi vanno dai 17.900 euro per la versione 45 CV Expression, ai 19,900 per la 65 CV Extreme. Per le versioni Business, il range varia dai 19.200 della 45 CV ai 20.200 della 65 CV. Per la versione Cargo si va dai 18.900 dellla 45 cavalli ai 19.900 della 65.

