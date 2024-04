Arriva in Italia la nuova Yamaha MT-09

agenzia

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – Manca ormai poco per scoprire l’ultima versione della MT-09. Nata dieci anni fa la hyper naked di Yamaha si presenta ora con un nuovo look, che sottolinea ulteriormente lo spirito e la grinta del Dark Side of Japan. Si terrá il 12 aprile dalle ore 15 alle 21, presso la Rete delle Concessionarie Ufficiali Yamaha di tutta Italia, la MT Night, l’evento che apre le porte agli amanti della famiglia MT e, soprattutto, della MT-09. Apprezzata per il suo carattere brillante, la sua capacitá di far divertire e di sprigionare adrenalina, l’ultima versione si conferma un’icona di stile e carattere che, finalmente, é pronta per essere ammirata e testata da tutti coloro che non vogliono perdersi questo gioiello della Casa di Iwata. Nei dieci anni trascorsi dalla presentazione della prima MT-09, che ha svelato il “dark side” della Casa giapponese, Yamaha ha creato una linea che é diventata iconica: aggressiva e moderna, elegante e intelligente. Oggi si presenta con un look ancora piú definito e contemporaneo, pronto per fare innamorare ed emozionare chi le salterá in sella. “Da quando é nata, dieci anni fa, la MT-09 ha cambiato il mondo delle Naked, sintetizzando i nuovi valori di questa categoria, ovvero leggerezza, agilitá, coppia, creando un’iperbole del divertimento, nonchê la fun bike per eccellenza. Ora la 4^ generazione della MT-09 arriva finalmente nelle concessionarie, sempre fedele a sê stessa ma ancora piú raffinata nella posizione di guida, nel sound, nel motore, nella ciclistica e nella connettivitá. Per capire cosa é una MT, ogni motociclista dovrebbe provarla almeno una volta. Con la MT Night presso la nostra rete di concessionari ufficiali diamo a tutti l’opportunitá di provare nuove sensazioni di guida” dichiara Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe NV, filiale Italia. Prenotare il proprio test ride é semplice: basta visitare la Concessionaria Ufficiale Yamaha piú vicina e registrarsi in loco. Maggiori informazioni sulla MT Night sono disponibili qui: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/experience/eventi-yamaha/mt-night / La MT Night non sará l’unica occasione per poter guidare la nuova MT-09: Yamaha, infatti, ha organizzato l’MT Tour. La prima tappa si terrá a Montezemolo (CN) i prossimi sabato 20 e domenica 21 aprile, e sará necessario iscriversi direttamente sul sito di Yamaha Motor a partire da lunedí 8 aprile. Seguirá l’appuntamento di Misano (RN) sabato 27 e domenica 28 aprile, in concomitanza dei festeggiamenti per il 110° anniversario di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). In questo caso, sará possibile registrarsi per il test ride solo in loco. foto: ufficio stampa Yamaha Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Apr-24 11:40

