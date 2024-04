Arriva l’ultima “collezione” per Lancia Ypsilon

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Dopo molti anni di successi, il marchio Lancia saluta la fashion city car dei record, che si appresta a terminare il proprio glorioso percorso. Lancia celebra l’iconico modello con una speciale offerta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia che prevede una rata mensile a partire da 79 euro su vetture in pronta consegna con finanziamento e rottamazione. In quasi 40 anni di successi, quattro generazioni e 37 serie speciali, la fashion city car di casa Lancia é stata venduta in piú di tre milioni di unitá. La Lancia Ypsilon si é sempre rinnovata senza mai perdere la propria identitá, ma aggiungendo sfumature di personalitá con le continue innovazioni di prodotto. L’attuale modello sará ancora disponibile sul mercato italiano fino al termine della produzione, quando passerá il testimone a Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio presentata il 14 febbraio a Milano. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 05-Apr-24 13:56

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA