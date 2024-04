Arrivano le nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Arrivano le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass MY24, entrambe dotate dell’avanzato sistema di motorizzazione ibrida del marchio. “Per Jeep, l’e-Hybrid é importante anche a livello culturale, perchê vogliamo che diventi il primo punto di accesso alla mobilitá elettrica per chi non si sente ancora del tutto pronto per questa evoluzione del mercato. Stiamo offrendo perció la stessa tecnologia su Avenger e su altri due importanti modelli, ovvero Renegade e Compass, che rappresentano un ulteriore passo in avanti verso una sostenibilitá che non sacrifica comfort e prestazioni” dice Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa. Il powertrain e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione senza soluzione di continuitá, alternando in maniera automatica motore 100% elettrico, ibrido e a combustione interna. Il passaggio tra i vari tipi di propulsione avviene in base a fattori come stato di carica della batteria da 48V (raffreddata a liquido e con capacitá di 17,5Ah), condizioni di guida in tempo reale e altri parametri monitorati. Un sistema intelligente che garantisce prestazioni eccezionali in diversi scenari di guida. Questi veicoli si adattano perció con estrema fluiditá alle esigenze della strada. Ció vale nel caso della propulsione 100% elettrica, fluida e silenziosa durante l’avviamento, dell’efficiente modalitá ibrida in velocitá di crociera o del potente motore a combustione interna per l’accelerazione. Le due vetture, dotate di propulsore turbo GSE T4 da 1,5 L, integrano un gran numero di funzionalitá e componenti innovativi, pensati per migliorare efficienza e prestazioni. Il fulcro é rappresentato dal motore GSE T4, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo di funzionamento Miller che genera 130 CV e 240 Nm di coppia massima, assicurando potenza ma anche risparmio di carburante. Un altro elemento fondamentale é costituito dal sistema ibrido. Questo integra un meccanismo di frenata intelligente che consente di sfruttare l’energia in fase di decelerazione grazie alla frenata rigenerativa. Il motore é completato da un meccanismo di generazione dell’avviamento azionato a cinghia (Belt Starter Generator, BSG). Questo componente facilita la ripartenza del propulsore a combustione interna (ICE) a basse velocitá, assicurando emissioni ridotte e funzionamento senza interruzioni. Inoltre, la trasmissione prevede un motore P2.5, che fornisce 15 kW di propulsione elettrica extra, abbinati strategicamente alle marce pari per un’efficienza ottimale. L’alimentazione é fornita da un pacco batteria compatto da 48V raffreddato ad aria, con una capacitá di 17,5Ah e 0,8kWh, che garantisce grande accumulo di energia per le manovre in ibrido. Il sistema di controllo ibrido, alloggiato in un’unitá separata, coordina l’alternanza delle varie propulsioni, ottimizzando le prestazioni in differenti condizioni di guida. La propulsione elettrica si distingue per le sue funzionalitá uniche. L’elettrificazione pura offre vantaggi significativi, come la funzione “e-creeping”, che consente una serie di piccoli movimenti in avanti senza la necessitá di utilizzare l’acceleratore. Una soluzione particolarmente utile, ad esempio, nell’affollato traffico cittadino (“e-queueing”). Inoltre, il veicolo puó essere parcheggiato in modalitá 100% elettrica (e-Parking). Questa soluzione permette di recuperare energia durante la decelerazione e facilita la ricarica automatica con la frenata rigenerativa, eliminando la necessitá di un rifornimento plug-in. Jeep Renegade e Compass MY24 fanno parte di una lineup rinnovata, piú essenziale ed efficiente, composta da tre allestimenti per Renegade (Renegade, Altitude, Summit) e due allestimenti per Compass (Altitude e Summit). In questo modo, i clienti hanno a disposizione una gamma completa di prodotti su misura per diverse esigenze. Renegade MY24 fa un grande passo in avanti in termini di multimedialitá grazie al rinnovato cluster digitale TFT da 10,25 pollici e al nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, con una potenza di elaborazione cinque volte superiore alla generazione precedente. Da sottolineare, inoltre, il volante ridisegnato, oltre che la nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione e la connettivitá Apple Carplay e Android Auto, ora wireless. Tutte queste caratteristiche diventano di serie sull’intera gamma, a partire dall’allestimento di base, Renegade, che completa l’offerta con cerchi in lega da 16 pollici e sedili in stoffa e fendinebbia. La soluzione piú completa corrisponde all’allestimento Altitude, che vanta caratteristiche esclusive. Come gli splendidi fari anteriori e fanali posteriori Full LED, i fari antinebbia anteriori a LED che illuminano perfettamente la strada e la climatizzazione automatica, per ottimizzare il comfort interno. Provando l’allestimento Summit, i giornalisti scopriranno un mix premium di lusso e comoditá, sottolineato dai nuovi cerchi in lega da 18 pollici e dai sedili anteriori riscaldati, che garantiscono calore e comfort anche nei viaggi piú lunghi. Per quanto riguarda Jeep Compass, l’allestimento Altitude propone elementi esterni e interni di pregio. Tra questi ci sono catarifrangenti full LED dal design inconfondibile, DLO cromato, cerchi in lega da 18 pollici e sedili in tessuto/vinile. Summit, invece, offre cerchi in lega diamantati da 19 pollici e tetto nero bicolore. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 02-Apr-24 14:41

