Arrivano le nuove versioni di Mazda3 e CX-30

ROMA (ITALPRESS) – Mazda annuncia i modelli Mazda3 2025 e CX-30 2025, che apportano miglioramenti in termini di prestazioni, connettivitá e comfort rispetto ai precedenti modelli. Entrambe le vetture sono ora dotate di un nuovo motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV e 238 Nm di coppia a 3.300 giri/min. Seguendo l’approccio “right-sizing” di Mazda, questa nuova architettura fornisce una coppia ricca a bassi e medi regimi per una guida quotidiana piú confortevole e una notevole brillantezza agli alti regimi. Il motore é inoltre dotato del sistema di disattivazione dei cilindri e del sistema di elettrificazione Mazda M-Hybrid, che contribuiscono a migliorare il comfort di guida e le prestazioni nel mondo reale grazie ad una coppia piú elevata del 16%, e la migliore efficienza del carburante con un -1,65% di consumo medio che arriva ad una punta di -7,1% in autostrada rispetto al precedente motore. Mazda ha migliorato in modo significativo la connettivitá e le caratteristiche tecnologiche per la Mazda3 del 2025 e la CX-30 del 2025. Entrambi i modelli sono ora dotati dell’assistente vocale Alexa che permette di avere controllo dei sistemi del climatizzatore, sbrinamento del lunotto e riscaldamento sedili, oltre a permettere accesso all’intelligenza artificiale e al controllo della domotica del noto assistente vocale di Amazon. Mazda3 2025 e CX-30 2025 sono equipaggiate con la suite i-Activsense che include Autonomous Emergency Braking (AEB), Intelligent Speed Assist (ISA) e Cruise Control Adattivo (MRCC), monitoraggio posteriore del veicolo (BSM/RCTA), mantenimento della carreggiata (LAS) e riconoscimento dei segnali stradali (TSR) con allerta per distrazione del conducente. Il sistema i-Activ AWD, opzionale con la motorizzazione e-Skyactiv X 186 CV, offre un’aderenza e una stabilitá eccezionali in tutte le condizioni di guida grazie al suo funzionamento predittivo che trasferisce elettronicamente la coppia motrice tra l’assale anteriore e posteriore in base alle condizioni della strada e ai comportamenti al volante del guidatore. Mazda3 2025 e CX-30 2025 sono disponibili in 4 allestimenti (Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi) e 2 versioni speciali, Homura e Nagisa introdotte giá nel modello precedente, caratterizzate dall’eccellente rapporto prezzo/equipaggiamento. Mazda3 2025 viene inoltre offerta anche con l’elegante carrozzeria berlina 4 porte. Mazda3 2025 ha un listino compreso tra i 27.350 euro previsti per la versione Prime Line e-Skyacitv G 140 CV 6MT 5 porte fino ad arrivare ai 40.550 euro previsti per la versione e-Skyactiv X 186 CV 6AT con trazione integrale i-Activ AWD anch’essa a 5 porte. CX-30 é invece proposta con un listino che parte dai 27.950 euro della versione e-Skyactiv G 140 CV 6MT Prime Line fino ad arrivare ai 41.3550 euro della versione e-Skyactiv X da 186 CV Takumi 6AT con trazione integrale i-Activ AWD. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Mazda- ads/com 30-Ott-24 16:05

