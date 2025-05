Asili nido, in arrivo 578 mln per rafforzare l’offerta educativa 0-2

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato tre nuovi decreti che prevedono l’autorizzazione di 578 milioni di euro per il potenziamento dell’offerta educativa rivolta ai bambini nella fascia 0-2 anni. “Con questi provvedimenti vengono autorizzati 641 interventi, tra costruzione di nuovi asili nido e riconversione di edifici pubblici. Continuiamo a lavorare per garantire pari opportunitá educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualitá, indipendentemente dal Comune o dalla Regione di appartenenza”, ha dichiarato il ministro. Le risorse autorizzate oggi si aggiungono agli oltre 4 miliardi di euro giá investiti per il settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in termini di nuovi posti nido attivati. “Ho voluto introdurre anche un’azione innovativa, stanziando 150 milioni di euro per permettere ai Comuni di arredare in modo moderno e funzionale i nuovi asili. Un passo importante per supportare concretamente l’offerta educativa per i piú piccoli. Investire nell’istruzione fin dai primi anni significa costruire il futuro del Paese”, ha concluso il ministro. Circa il 74% delle risorse é destinato alle regioni del Mezzogiorno, sulle quali il ministero continua a concentrare particolare attenzione, anche nell’ottica di rafforzare la copertura dei servizi per l’infanzia. La graduatoria degli interventi finanziati é disponibile sul sito del MIM, nella sezione dedicata al PNRR (https://pnrr.istruzione.it/), dove nei prossimi giorni saranno pubblicati anche l’avviso per la richiesta degli arredi e l’avviso per la riapertura dei termini di candidatura destinato ai Comuni che non hanno potuto partecipare in precedenza. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 23-Mag-25 17:45

