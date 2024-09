Aston Martin presenta la nuova Vanquish

agenzia

VENEZIA (ITALPRESS) – Con l’introduzione della piú potente vettura simbolo dei suoi 111 anni di storia, Aston Martin annuncia il ritorno del suo nome piú leggendario: Vanquish. Capolavoro tecnico degno di un vero leader di categoria, la Vanquish si colloca all’apice della favolosa gamma di auto sportive a motore anteriore di Aston Martin, mettendo in luce l’eccezionale capacitá ingegneristica dell’azienda. Tra le principali caratteristiche troviamo un motore V12 con una potenza mai raggiunta prima, un telaio su misura che vanta una tecnologia dinamica all’avanguardia, una carrozzeria in fibra di carbonio dalla personalitá ineguagliabile e un interno che stabilisce nuovi standard per il lusso moderno. Con una produzione annuale limitata a meno di 1.000 unitá, questa icona continuerá a regnare nel mondo dell’esclusivitá e dell’extralusso. Alimentata da un nuovo V12 Twin-Turbo da 5,2 litri che eroga ben 835 cavalli e 1.000 Nm di coppia, la Vanquish definisce un nuovo benchmark per le prestazioni delle supercar, con un’incredibile accelerazione e una velocitá massima di oltre 345 km all’ora, la piú alta mai raggiunta da un’auto di serie Aston Martin fino ad oggi. Solo perfezionando ogni fase del processo di combustione interna é stato possibile ottenere prestazioni ed efficienza senza precedenti come queste, garantendo al contempo che questo magnifico V12 fosse conforme alle piú recenti normative sulle emissioni in tutti i mercati mondiali. Con un telaio perfezionato nei dettagli per fornire una potenza senza precedenti, la Vanquish sfrutta la potenza dei piú sofisticati sistemi di propulsione, telaio e frenata, offrendo una combinazione unica di carattere e funzionalitá che fonde il comfort di una GT che macina chilometri senza sforzo con la precisione, la versatilitá e la coinvolgente e divertente esperienza di guida di una supercar. foto: ufficio stampa Aston Martin (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-24 15:38

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA