Attentato in una sala concerti a Mosca, almeno 40 morti e 100 feriti

ROMA (ITALPRESS) – E’ di almeno 40 morti e 100 feriti il bilancio di un attentato terroristico avvenuto questo pomeriggio nella sala concerti Crocus City Hall a Mosca. Lo riferisce il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa. Secondo i servizi segreti, gli attentatori rimasti nell’edificio potrebbero avere degli ostaggi. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale come attacco terroristico. Gli agenti di sicurezza si stanno attualmente preparando a prendere d’assalto l’edificio. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che gli aggressori, in fuga, erano diversi e che hanno sparato con mitragliatrici. Ci sono state anche delle esplosioni nell’edificio, dove si é propagato un incendio. “L’Ucraina certamente non ha nulla a che fare con le sparatorie e le esplosioni a Crocus. Non ha assolutamente senso. Innanzitutto l’Ucraina combatte con l’esercito russo da piú di due anni. Tutto in questa guerra sará deciso solo sul campo di battaglia. Gli attacchi terroristici non risolvono alcun problema”, ha scritto su X, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Se é accertato che si tratta di terroristi del regime di Kiev é impossibile trattare diversamente loro e i loro ispiratori ideologici. Tutti loro devono essere trovati e distrutti senza pietá come terroristi. Compresi i funzionari statali che hanno commesso una simile atrocitá. Morte per morte”. Cosí Dmitry Medvedev capo del Consiglio di sicurezza russo sul suo canale Telegram. Su quanto accaduto a Mosca é intervenuto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Non abbiamo segnalazioni di italiani, ho parlato con il nostro incaricato d’affari a Mosca pochi istanti fa e anche l’unitá di crisi del ministero degli Esteri non ha avuto alcuna segnalazione o richiesta. Gli italiani che sono iscritti nella nostra app sono stati informati. Seguiamo la situazione e certamente il governo condanna ogni atto terroristico. Siamo vicini alle famiglie delle vittime. Ho informato il presidente del Consiglio e sono in contatto con lei”, ha detto Tajani al Tg1. “Non abbiamo notizie e informazioni, quindi tutto é possibile. Sembra comunque un attacco terroristico e c’é la ferma condanna da parte dell’Italia, stiamo seguendo la vicenda per vedere se ci sono nostri connazionali”, ha aggiunto. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ads/fsc/red 22-Mar-24 21:17

