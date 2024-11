Aumentate del 29% le vendite dei veicoli ibridi Jaguar Land Rover

agenzia

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover registra una crescente domanda di modelli ibridi plug-in, con vendite al dettaglio in aumento del 29% nel primo semestre dell’anno finanziario rispetto al precedente, poichê sempre piú clienti utilizzano questa tecnologia nella transizione verso i veicoli elettrici a batteria (BEV). Per quanto concerne il brand Range Rover, le vendite al dettaglio dei modelli PHEV sono aumentate del 47% nella prima metá del FY25, mentre quelle di Defender plug-in sono aumentate del 23%, sempre rispetto all’anno finanziario precedente. Le vendite PHEV di JLR erano giá aumentate del 59% su base annua nel FY 2024 rispetto al FY2023, mentre quelle della Range Rover plug-in erano quasi raddoppiate nello stesso periodo. Mark Camilleri, Director of Electrification Services, ha dichiarato: “La domanda dei nostri modelli ibridi plug-in cresce man mano che i clienti si abituano all’elettrificazione. I PHEV offrono prestazioni, risparmio di carburante e basse emissioni, con zero emissioni durante la marcia in modalitá puramente elettrica. Offrono inoltre ai clienti l’opportunitá di adattarsi a una nuova esperienza di possesso, inclusa la ricarica domestica e pubblica, in vista del lancio dei nostri veicoli completamente elettrici di prossima generazione. “JLR é in grado di offrire una gamma di opzioni di carburante per soddisfare le dinamiche di transizione energetica di ciascun mercato e offriremo una variante elettrica pura per ciascun brand entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere lo zero netto di carbonio entro il 2039”. Con la sua architettura modulare longitudinale (MLA), su cui sono costruite la Range Rover e la Range Rover Sport, JLR puó offrire ai propri clienti motori a combustione interna (ICE), ibridi elettrici plug-in, – e presto anche veicoli full electric (BEV) – entro il decennio. La variante PHEV di Range Rover e Range Rover Sport si puó guidare in modalitá puramente elettrica per un massimo di 70 miglia. Questa autonomia supera di gran lunga la media giornaliera di 20 miglia che i conducenti del Regno Unito percorrono. JLR ha attualmente oltre 48.000 clienti in lista d’attesa per la Range Rover full Electric, che é la prima di una serie di veicoli elettrici di lusso a emissioni zero dei suoi marchi. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 31-Ott-24 12:19

