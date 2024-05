Auto, arriva Cartono per abilitare la vendita on-line per concessionari

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Arriva l’abilitatore della vendita on-line per i concessionari. Si tratta di Booster, il prodotto di punta di Cartono, che offre soluzioni tecnologiche plug-in che si interfacciano con i sistemi informatici ed il sito web del concessionario, del rivenditore o della casa auto. La piattaforma abilita gli operatori alla vendita on-line di veicoli nuovi o usati insieme ai servizi opzionali, includendo anche soluzioni di logistica integrata e garantendo un processo di vendita completo che include la valutazione di un eventuale veicolo usato. La soluzione proposta é semplice e lineare ed ha l’obiettivo di rappresentare un canale aggiuntivo di vendita rispetto allo showroom fisico. Per di piú attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Booster é utilizzabile attraverso un abbonamento, fornisce elevate garanzie di stabilitá tecnologica e una customer journey completa. Aderendo a Booster, il dealer sará abilitato in modo rapido alla vendita online completa, beneficiando delle continue migliorie ed aggiunte di servizi e prodotti derivanti dalle partnership sempre piú numerose di Cartono. Sará inoltre possibile gestire autonomamente tutti i parametri che si desidera offrire ai propri clienti in termini di esperienza di acquisto sia sotto il profilo commerciale che tecnico. “Circa vent’anni fa abbiamo provato a vendere automobili online e la cosa piú importante era saper generare lead – commenta Silvio Diciolla, Presidente di Cartono – Oggi sappiamo farlo bene, e le esigenze attuali si sono evolute. Cosa abbiamo imparato? A creare un rapporto di fiducia con i clienti che sanno esattamente cosa vogliono, e meno come ottenerlo. Per questo ci impegniamo quotidianamente a rispondere alle loro aspettative e ad accompagnarli attraverso un processo di acquisto semplice e sicuro”. Cartono é il partner tecnologico dedicato al settore automotive. Nato nel 2021, supporta case auto, concessionari e rivenditori privati nella vendita on-line di veicoli sia nuovi che usati, garantendo una customer journey completa, affidabile, tecnologica ed intuitiva. Negli ultimi mesi si sono affidati a Cartono, per la vendita delle vetture on-line, alcuni tra i piú importanti gruppi di concessionari del panorama italiano, tra cui Autotorino e Audi Zentrum Alessandria. -foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). mgg/com 13-Mag-24 18:05

