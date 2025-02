Autorizzato vaccino antinfluenzale Sanofi ad alto dosaggio per over 60

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione all’immissione in commercio della formulazione trivalente del vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi, con il nome commerciale Efluelda, che sará disponibile in Italia a partire dalla prossima stagione influenzale 2025/2026. Il passaggio da vaccino antinfluenzale quadrivalente a trivalente risponde alle indicazioni dell’Oms, poi avallate anche dal Comitato per i medicinali per uso umano di Ema, che ha richiesto l’eliminazione del ceppo B/Yamagata dalla composizione dei vaccini antinfluenzali: la raccomandazione si basa sui dati provenienti dai sistemi di sorveglianza di tutto il mondo che hanno evidenziato un’assenza di casi riconducibili a questo virus da marzo 2020. Il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio é stato sviluppato specificatamente per la protezione dall’influenza degli adulti a partire dai 60 anni di etá. Introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 2009, é oggi disponibile in piú di 20 Paesi. Le sue formulazioni, trivalente e quadrivalente, hanno consentito di proteggere dall’influenza 284 milioni di persone a livello globale. Inoltre, il vaccino ad alto dosaggio é l’unico vaccino antinfluenzale la cui efficacia clinica si é dimostrata superiore al vaccino a dose standard in uno studio randomizzato e controllato, che é riconosciuto dalla comunitá scientifica come il gold standard delle evidenze. Per Mario Merlo, general manager Sanofi Vaccini Italia, “favorire l’aumento delle coperture vaccinali, specialmente in una popolazione fragile come quella degli anziani, rappresenta ancora una sfida di sanitá pubblica. Come Sanofi siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte: fin da ora siamo a disposizione della sanitá pubblica e delle regioni per programmare in modo ottimale la prossima campagna antinfluenzale. L’autorizzazione della formulazione aggiornata del nostro vaccino ad alto dosaggio rappresenta una prima importante tappa per proteggere gli anziani dalle gravi complicanze dell’influenza e migliorare la loro qualitá di vita”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 04-Feb-25 14:07

