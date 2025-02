Axians Italia, Roberto Corraro nuovo Managing Director

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Axians Italia si prepara a una nuova fase con un cambio al vertice. “Dopo un importante percorso in azienda, Michele Armenise passa il testimone, e Axians Italia lo ringrazia per il lavoro svolto e per il grande contributo dato alla crescita dell’azienda”, si legge in una nota in cui viene annunciato che “a prendere il suo posto sará Roberto Corraro, che assume il ruolo di Managing Director di Axians Italia. Con una solida esperienza nel settore e una visione strategica orientata alla crescita e all’innovazione, Roberto Corraro guiderá l’azienda, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Axians Italia nel mercato”. “Assumere la guida di Axians Italia é per me un grande onore e una sfida che accolgo con entusiasmo – commenta Corraro -. L’accelerazione della trasformazione digitale e la necessitá di integrarla in un percorso di sostenibilitá richiedono un forte spirito innovativo, e Axians Italia é pronta a dare il proprio contributo. Grazie alla nostra competenza tecnologica, possiamo supportare concretamente lo sviluppo dei nostri clienti, restando fedeli ai nostri valori e alla nostra missione, che pone sempre le persone al centro. Axians Italia vanta un team straordinario di specialisti, capaci di fare la differenza: insieme costruiremo un percorso di crescita sostenibile e di successo, creando un futuro inclusivo per tutti”. A supportare questa visione, il Country Manager di VINCI Energies Italia, Thomas Panozzo, sottolinea che “Axians Italia é un pilastro fondamentale della strategia del Gruppo in Italia e siamo certi che, sotto la guida di Roberto Corraro, potrá continuare il suo percorso di crescita e innovazione. Il nostro impegno rimane quello di supportare i clienti nel loro percorso digitale, offrendo soluzioni sempre piú efficaci, all’insegna della sostenibilitá e dell’eccellenza”. Con questo passaggio, Axians Italia “conferma il proprio impegno nel perseguire una strategia solida e ambiziosa, pronta ad affrontare le sfide del futuro”, conclude la nota. – foto Axians Italia – (ITALPRESS). fsc/com 17-Feb-25 11:41

