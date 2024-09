Balsamo conquista l’argento tra le Elite agli Europei

agenzia

La piemontese si arrende in volata solo a Wiebes, per l’Italbici é la quinta medaglia. HASSELT (BELGIO) (ITALPRESS) – Elisa Balsamo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova in linea riservata alle donne Elite agli Europei di ciclismo, in scena nel Limburgo belga. Al termine dei 162 chilometri del percorso con partenza da Zolder e arrivo ad Hasselt, la 26enne di Cuneo si é arresa in volata soltanto all’olandese Lorena Wiebes, che ha cosí messo in bacheca il titolo continentale del 2024. Bronzo per la polacca Daria Pikulik. Per Wiebes, che lo scorso anno si aggiudicó l’argento a Drenthe 2023, alle spalle della connazionale Mischa Bredewold, si tratta del terzo oro europeo, dopo quello juniores a Herning 2017 e quello Elite a Monaco di Baviera 2022. Balsamo, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e del team Lidl-Trek, nel 2020 ha vinto il titolo europeo in linea Under 23 e nel 2021 si é laureata campionessa iridata Elite nei Mondiali disputati nelle Fiandre. Per l’Italbici si tratta del quinto podio agli Europei 2024 dopo gli ori di Edoardo Affini (crono) e della staffetta mista, l’argento di Mattia Cattaneo (crono) e il bronzo di Eleonora Gasparrini (prova in linea Under 23). Domani il gran finale con la gara in linea donne Juniores (alle 9) e quella in linea uomini Elite (alle 12.30). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/pdm/red 14-Set-24 18:20

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA