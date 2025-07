Banca Fucino apre strada a messaggi di cortesia piattaforma SEND PagoPA

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino annuncia l’avvio del servizio sperimentale di ricezione dei Messaggi di cortesia della piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali, integrando questa nuova funzionalitá all’interno della propria offerta di mobile banking. “Il servizio – si legge in una nota – é pensato per agevolare i clienti nella gestione delle comunicazioni a valore legale della Pubblica Amministrazione, attraverso notifiche digitali immediate e sicure: questi, infatti, potranno ricevere un avviso direttamente in app quando un ente pubblico aderente a SEND notifica loro un atto amministrativo relativo, ad esempio, a rimborsi, tributi o multe. Per consultare la notifica, dovranno poi accedere alla piattaforma con la propria identitá digitale SPID o CIE. Questa iniziativa si inserisce in un piú ampio percorso di innovazione e semplificazione dei servizi bancari promosso da Banca del Fucino, con l’obiettivo di rendere l’esperienza digitale sempre piú accessibile, personalizzata e orientata al cliente. Banca del Fucino propone cosí un modello di servizio avanzato, in cui la tecnologia non sostituisce la relazione, ma la rafforza, facilitando i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione”. “La Banca del Fucino conferma la propria attenzione all’innovazione come strumento concreto per migliorare la vita quotidiana delle persone. Introdurre tecnologie semplici, utili e affidabili significa offrire un valore reale e tangibile a chi sceglie ogni giorno la nostra Banca. Con questo nuovo servizio la Banca del Fucino intende dare il proprio contributo e la propria convinta adesione all’impegno di PagoPA per l’inclusione digitale e l’accessibilitá dei cittadini alla Pubblica Amministrazione. E al tempo stesso essere sempre piú una Banca vicina alle persone, coniugando in concreto tradizione relazionale e servizi digitali innovativi”, dichiara Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino. Il servizio é gratuito e disponibile dal 25 luglio per tutti i clienti della banca. Puó essere attivato direttamente dall’app Banca del Fucino nella sezione “Servizi al Cittadino”. – News in collaborazione con Banca del Fucino – – Foto ufficio stampa Banca del Fucino – (ITALPRESS). sat/com 25-Lug-25 13:01

