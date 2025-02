Banche, Panetta “Non inseguire Usa su deregolamentazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sulle “divergenze possibili in termini di regolamentazione” abbiamo tutti visto “gli annunci della nuova amministrazione Usa che riguardano il settore bancario, finanziario e delle cripto attivitá. Questo ci interessa perchê c’é una tendenza diversa, gli Usa si apprestano a deregolamentare, forse troppo, e l’Europa anche. Questa divaricazione tra l’impianto normativo e regolamentare tra Usa e Ue é un fattore su cui riflettere. Se negli Usa si avviasse un’opera distesa di deregolamentazione si potrebbe inseguire gli Usa? La corsa al ribasso non sarebbe auspicabile”. Cosí il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo al Comitato Esecutivo Abi. “Dobbiamo evitare eccessi normativi perché se il mondo marciava nella stessa direzione fino a ieri e l’eccesso normativo non generava svantaggi competitivi, oggi invece il rischio é concreto. È il momento di pensare seriamente alla semplificazione che non vuol dire deregolamentazione – osserva -, ma una valutazione complessiva delle norme per vedere se non vi sia un eccesso di carico normativo. Dobbiamo ancora capire fino in fondo quale sará il sistema normativo che verrá proposto dalla nuova amministrazione Usa”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xb1/pc/reds 19-Feb-25 10:04

