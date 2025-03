Barilla al bronzo “Prodotto dell’Anno” nella categoria Pasta

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Barilla al Bronzo ha vinto il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” nella categoria Pasta. Il riconoscimento che da due decenni riconosce le migliori innovazioni votate dai consumatori ha celebrato la sua ventesima edizione con una serata all’Alcatraz di Milano. L’evento ha riunito eccellenze del settore: top manager, esperti di marketing, aziende leader e media di comunicazione. Una celebrazione dell’innovazione per i premiati che si sono distinti grazie a prodotti e servizi all’avanguardia. “Essere eletti Prodotto dell’Anno con la pasta Barilla Al Bronzo é per noi una grande soddisfazione, non solo per l’importanza del riconoscimento, ma anche perchê arriva direttamente dai consumatori e questo premio ci conferma che siamo riusciti a rispondere alle loro aspettative – dichiara Katia Desogus – Pasta Barilla Italia, Marketing Vice President -. È la testimonianza del valore del nostro impegno costante nell’innovazione e della passione per il buon cibo e per le cose fatte a regola d’arte. L’innovazione di Barilla Al Bronzo si esprime a 360 gradi, dalla nuova visual identity alla lavorazione della pasta, fino a una comunicazione che valorizza la caratteristica distintiva della pasta Barilla Al Bronzo, l’eccellente tenuta del sugo, celebrando un gesto iconico della tradizione italiana, la scarpetta. La vera sfida da sempre é trovare il giusto equilibrio tra tradizione e modernitá, adattandosi ai cambiamenti del mercato, per rimanere rilevanti e rispondere ad abitudini di consumo e richieste alimentari in continua evoluzione. Ogni rinnovamento dei nostri prodotti in questo senso é sempre supportato dalla ricerca e sviluppo, che parte dalla selezione delle migliori materie prime e dalle tecnologie piú all’avanguardia. Innovazione e qualitá: ecco ció che caratterizza la pasta Barilla Al Bronzo rendendola un prodotto eccellente, amato dai consumatori italiani. Il risultato ottenuto dal marchio é a conferma dell’eccellenza tutta italiana di Barilla Al Bronzo”, La serata di Milano é stata condotta da Marco Maccarini, conduttore televisivo e radiofonico, mentre MIMí, vincitrice di X Factor, ha aperto l’evento. Il Premio si evolve ulteriormente per rispondere a un mercato sempre piú dinamico: 70 categorie che spaziano dal food al make up, dai prodotti per la casa alla cura della persona, dai servizi (finanziari, energy, assicurativi, telco, viaggi, etc.) agli Elettrodomestici, dagli Integratori venduti online, fino a Pergole, Finestre, Materassi e Cuscini. I consumatori valutano tutti i prodotti iscritti giudicandone innovazione e soddisfazione attraverso la piú importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia svolta da Circana, istituto leader e indipendente nel campo. Dal 2005 ad oggi, Eletto Prodotto dell’Anno ha premiato centinaia di prodotti, offrendo loro un valore aggiunto strategico. Attraverso l’uso del Logo Eletto Prodotto dell’Anno in comunicazione e sul punto vendita ne ha valorizzato l’innovazione amplificandone la visibilitá e aiutando i consumatori a individuare le innovazioni in un mercato sempre piú competitivo. Il Logo Eletto Prodotto dell’Anno si conferma un driver importante per l’acquisto: 89% di awareness tra i consumatori italiani; 85% di fiducia nel Premio; 68% di propensione all’acquisto per prodotti con il Logo. Il benessere emerge come un trend predominante, sia a livello nazionale che internazionale, con sfumature e interpretazioni specifiche. Una di queste riguarda l’«attenzione al mio benessere personale», che si traduce in un crescente interesse per la qualitá, intesa come ingredienti, materie prime, sostenibilitá e posizionamento green, oltre che per le caratteristiche del prodotto stesso. L’87% dei consumatori desidera prodotti realizzati in modo sostenibile. L’attenzione all’ambiente continua a essere una prioritá, ma con un focus piú pragmatico: si cercano prodotti sostenibili, senza sacrificare la qualitá. Il fattore cruciale per il successo di un prodotto innovativo é la differenziazione, non solo intesa come intrinseca al prodotto stesso per benefici e caratteristiche, ma anche capace di essere comunicata efficacemente. Questo approccio apre la strada alla disponibilitá dei consumatori a provare nuovi prodotti e a giustificare una spesa superiore. Il 63% degli italiani é disposto a pagare un premium price solo per prodotti che rispondono pienamente alle aspettative. Con il crescente livello di esperienza dei consumatori, aumenta l’attenzione sulle caratteristiche specifiche del prodotto, che vanno a sostituire elementi storicamente associati al brand. Pertanto, la comunicazione (attraverso packaging, pubblicitá e posizionamento) non puó prescindere dall’evidenziare le caratteristiche distintive dei prodotti. “Vent’anni di Eletto Prodotto dell’Anno, vent’anni di successi che rappresentano un percorso straordinario di fiducia, innovazione e qualitá. Il Premio é diventato un riferimento per aziende e consumatori e continuerá ad evolversi per intercettare i nuovi trend di mercato e riflettere l’evoluzione delle esigenze dei consumatori moderni”, ha dichiarato Simonetta Flores, Fondatrice e CEO di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia. “Dai prodotti smart ai servizi digitali, fino alle soluzioni per il benessere e la sostenibilitá, le innovazioni premiate rispondono alla crescente domanda di qualitá, personalizzazione e convenienza – ha aggiunto -. Il 2025 sará un anno di trasformazione, continua Simonetta Flores, i consumatori cercheranno un equilibrio tra innovazione, sostenibilitá e benessere quotidiano. I brand che sapranno rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni easy, accessibili e autentiche, avranno un vantaggio competitivo decisivo”. – Foto ufficio stampa Barilla – (ITALPRESS). sat/com 25-Mar-25 12:07

