Baroni “Bodo/Glimt squadra complicata, ma la Lazio é pronta”

“La squadra é felice di giocare gare cosí importanti”, dice Isaksen alla vigilia dei quarti di Europa League BODO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Affrontare la partita con gioia, facendosi trovare pronti per ottenere un risultato importante. È questo il mantra dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. “Piú le partite sono importanti e piú devono essere la nostra festa. L’unico pensiero é di farsi trovare pronti, affrontare questi impegni con gioia e grande concentrazione, ovvero quello che serve per raggiungere l’obiettivo”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste. Le condizioni in Norvegia saranno particolari, ma Baroni non vuole scuse: “Il terreno o il freddo non devono essere un alibi, non ci sono solo le condizioni climatiche. Troviamo una squadra complicata, che ha qualitá e ha messo in difficoltá squadre importanti”. Per ora non si pensa al derby di domenica contro la Roma (“sono abituato a pensare a una partita alla volta”), ma con tre partite in sette giorni é fondamentale la gestione di Castellanos: “Se gioca? Valuteró domani con lui. Vorrei averlo a tempo pieno al ritorno. Domani e domenica lo valuto part-time, per andare verso la migliore condizione”. Chi invece ci sará sicuramente, dopo essere diventato sempre piú un punto fermo della Lazio, é Gustav Isaksen. Presente in conferenza al fianco di Baroni, l’esterno danese ha spiegato: “Quando sono arrivato sapevo di poter fare di piú, il mister mi ha aiutato su questo e adesso sento che posso aiutare la squadra facendo piú gol e assist”. Parole da leader anche sulla partita: “Ha grande importanza, sento nella squadra la gioia nel giocare un incontro del genere. Siamo felici e pronti. Il freddo? È solo un problema mentale. È calcio, dobbiamo fare le cose giuste, iniziare con grande attenzione e concentrazione. Prendiamo una partita alla volta: domani é solo il primo tempo, ma é giá fondamentale”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/gm/red 09-Apr-25 19:56

