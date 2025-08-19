Baudo, Amadeus “Sarebbe giustissimo intitolargli Teatro delle Vittorie”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’é l’erede di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrá semplicemente perchê erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie. “Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro” ha affermato il conduttore parlando della possibilitá di intitolare il teatro a Baudo. “Chi ha lavorato in questo teatro inevitabilmente lascia un pezzo di cuore. La cosa piú importante é che chi ha fatto la televisione come Pippo Baudo venga sempre ricordato, citato e preso ad esempio, non solo nei prossimi giorni ma il piú a lungo possibile”. “È difficile fare oggi la televisione di una volta. Non é detto che oggi uno non possa provare a farla. Parlando di Fiorello, é chiaro che Rosario é uno che puó fare il varietá, se noi pensiamo al grande varietá della Rai é l’unico nome che, secondo me, puó fare questo”. “Prima dei miei cinque Festival accadde qualcosa che non era mai accaduto – aggiunge Amadeus -. In un ristorante non lontano da qui Pippo Baudo mi chiese di sedermi al suo tavolo: non dimenticheró mai tutti i consigli che mi diede. Mi disse ‘tu devi fare Sanremo, casomai ti venisse chiesto devi fare cosí’ e mi elencó tutta una serie di cose che da quel giorno ho stampato nella mia mente come comandamenti da osservare: il primo di questi era, non solo su Sanremo bensí sulla televisione in generale, di fare le cose con passione, amore e rispetto per la gente a casa. Il rispetto é fondamentale, al di lá dei consigli pratici per mettere in piedi un Festival o qualsiasi altra trasmissione”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xl5/sat/red 19-Ago-25 13:43

