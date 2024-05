Bce, cala rischio recessione ma aspettative restano incerte

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La stabilitá finanziaria nell’area dell’euro ha beneficiato del miglioramento delle prospettive economiche, ma l’aumento dei rischi geopolitici potrebbe comportare notevoli rischi al ribasso. Le sorprese economiche favorevoli negli ultimi mesi hanno alimentato le aspettative di base degli investitori secondo cui l’inflazione nell’area dell’euro raggiungerá l’obiettivo della Bce senza una profonda contrazione economica, realizzando uno scenario di “atterraggio morbido”. E’ quanto rileva la Bce nel rapporto sulla stabilitá finanziaria. Nel complesso, nonostante la riduzione dei rischi di recessione a breve termine e le aspettative di base per un imminente ritorno a una crescita moderata, i rischi per la stabilitá finanziaria rimangono elevati. La probabilitá che si materializzino eventi estremi appare elevata poichê il rischio geopolitico é in aumento. Se le tensioni dovessero aggravarsi ulteriormente, ció potrebbe incidere sull’offerta di materie prime energetiche, minare la fiducia nell’economia reale, alimentare l’inflazione e innescare l’avversione al rischio nei mercati finanziari. Allo stesso modo, l’incertezza sulla politica economica globale rimane elevata, poichê i paesi con piú della metá della popolazione mondiale manderanno i propri cittadini alle urne nel 2024. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 16-Mag-24 12:10

