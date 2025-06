Benigni torna su Rai1 per raccontare San Pietro

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – “Roberto Benigni racconterá Pietro dall’interno della Cittá del Vaticano”. Lo fará in una serata evento che andrá in onda a dicembre, su Rai1, in occasione della chiusura del Giubileo. Lo ha annunciato l’ad Rai Giampaolo Rossi durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 che si é svolta questa mattina nel Centro di Produzione Rai di Napoli. “Benigni é un maestro della nostra cultura di cui ho voluto fortemente il ritorno in Rai da dove mancava da un decennio. Si fará interprete della figura di Pietro, il primo pellegrino e fondatore della Chiesa universale con un racconto che unisce la bellezza dell’arte alla profonditá della fede”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xf6/mgg/red 27-Giu-25 14:09

