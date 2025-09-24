Bernini “Aggredire docenti é reato, non dissenso legittimo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “L’universitá é il luogo del pensiero critico, non dell’anarchia. È la casa del confronto, non del sopruso. La libertá di manifestare le proprie idee non puó mai trasformarsi in aggressione, minaccia o violenza. Impedire lo svolgimento delle lezioni, aggredire un docente non sono atti di manifestazione di un pensiero democratico o atti di dissenso legittimo: questi sono reati e come tali vanno trattati”. Cosí il ministro dell’Universitá e della Ricerca Anna Maria Bernini nel corso del question time alla Camera in riferimento a quanto accaduto all’universitá di Pisa dove é stato impedito ad un docente di fare lezione. “Nessuno deve avere paura di entrare in un’aula universitaria. Le universitá non sono terre di nessuno o palcoscenici dove si possono picchiare impunemente professori o occupare spazi destinati a chi studia. Il ministero é in campo al fianco dei rettori e siamo con loro per garantire che l’universitá resti un luogo libero e sicuro dove le idee anche piú radicali si confrontano, ma mai con la forza”, ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Italpress- xh7/ads/red 24-Set-25 18:01

