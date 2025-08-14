Berrettini salta gli Us Open, ancora un forfait per l’azzurro

agenzia

La sua ultima apparizione in campo risale al primo turno di Wimbledon ROMA (ITALPRESS) – Altra rinuncia per Matteo Berrettini. Il tennista romano, sceso recentemente in classifica mondiale fino al gradino numero 59, si é cancellato dagli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Per l’azzurro é al quinto forfait consecutivo. La sua ultima apparizione é stata a Wimbledon, dove si é arreso al primo turno. Oltre a Berrettini, risultano al momento cancellati dalla entry list degli Us Open anche Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/glb/red 14-Ago-25 16:35

