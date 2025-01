Biden saluta gli Usa “Ho dato cuore e anima alla nazione”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quattro anni fa eravamo in preda alla peggiore pandemia del secolo, alla peggiore crisi economica dalla Grande depressione e al peggior attacco alla nostra democrazia dalla Guerra Civile, ma ci siamo uniti come americani e abbiamo affrontato la situazione. Ne siamo usciti piú forti, piú prosperi e piú sicuri”: a dirlo nel suo ultimo discorso nello Studio Ovale da presidente degli Stati Uniti Joe Biden, tracciando un bilancio del suo mandato. “Oggi abbiamo l’economia piú forte del mondo, con 17 milioni di posti di lavoro in piú – ha affermato Biden -. Gli stipendi sono in aumento e l’inflazione continua a scendere, mentre il divario tra ricchezza e povertá é il piú basso degli ultimi vent’anni. Stiamo ricostruendo l’intera nazione e la produzione sta tornando. Siamo di nuovo leader mondiali in scienza e innovazione, inclusa l’industria dei semiconduttori. E finalmente siamo riusciti ad abbassare il costo dei farmaci da prescrizione degli anziani”. Biden ha anche fatto riferimento alle principali leggi approvate dalla sua amministrazione: “Ho firmato una delle leggi piú importanti per aiutare milioni di veterani esposti a materiali tossici e le loro famiglie, nonchê la piú importante di sempre sul clima e la prima legge sulla sicurezza delle armi da fuoco da quasi trent’anni. Oggi il tasso di criminalitá violenta é al minimo da 50 anni”. Pur senza fare esplicito riferimento al presidente eletto Donald Trump, Biden ha denunciato che “oggi, in America si sta formando un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l’intera nostra democrazia, i nostri diritti e libertá fondamentali e la possibilitá per tutti di progredire”. Ha quindi concluso il suo intervento parlando della sua carriera politica: “Mi sono candidato alla presidenza perchê credevo che l’anima dell’America fosse in gioco. La natura stessa di ció che siamo era in gioco e ancora oggi é cosí. L’America é un’idea piú forte di qualsiasi esercito e piú grande di qualsiasi oceano. Servire questa nazione per oltre 50 anni é stato il privilegio della mia vita”. “In nessun altro posto sulla Terra un ragazzo balbuziente, di modeste origini a Scranton, Pennsylvania, potrebbe un giorno sedersi nello Studio Ovale come presidente degli Stati Uniti – ha aggiunto Biden -. Ho dato il mio cuore e la mia anima alla nostra nazione e in cambio ho avuto l’amore e il sostegno del popolo americano. La storia é nelle vostre mani, cosí come l’idea dell’America e il potere. Dobbiamo solo ricordarci sempre chi siamo ed essere consapevoli che non c’é nulla al di lá delle nostre capacitá. Dio vi benedica tutti, grazie per questo grande onore”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xp6/fsc/red 16-Gen-25 08:18

