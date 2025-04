Blackout colpisce la Spagna, disagi in tutta la rete trasporti

agenzia

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il territorio spagnolo é stato colpito da un blackout che sta provocando forti disagi anche a tutta la rete dei trasporti. Secondo quanto reso noto dalla compagnia spagnola Red Elecrtica (Ree), sono stati attivati i piani d’emergenza per ripristinare le forniture. Al momento “si stanno analizzando le cause” che hanno portato all’interruzione di corrente, fa sapere la societá su X. Il blackout si é verificato attorno alle 12.30 paralizzando il Paese, con disagi estesi fino al vicino Portogallo e ad alcune zone della Francia. In Spagna la capitale Madrid ha attivato il piano d’emergenza e sta impiegando gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico, a semafori spenti. I voli per gli aeroporti principali sono stati cancellati mentre la metropolitana di Madrid é stata evacuata. Secondo quanto riporta El Pais, il governo ha convocato una riunione di crisi con la partecipazione del premier Pedro Sânchez e dei ministri di Finanze, Trasporti e Ambiente. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). lcr/red 28-Apr-25 14:40

