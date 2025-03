Blitz contro rete del narcotraffico a Roma, 26 arresti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, a Roma e provincia, vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina. Sono stati raccolti gravi indizi in relazione all’esistenza di un’importantissima rete del narcotraffico, attraverso cui venivano approvvigionate le piú floride piazze di spaccio della Cittá (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittá, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti) per un volume d’affari per decine di milioni di euro al mese. E’ stato dato vita a uno stabile e agguerrito clan finalizzato al narcotraffico che avrebbe raggiunto l’ambizioso scopo di riunire le piú importanti piazze di spaccio della Capitale, imponendo la fornitura di cocaina, peraltro a prezzi piú elevati, importata prevalentemente da due fornitori albanesi. Il consolidamento dell’autoritá criminale del sodalizio, di primissimo piano in termini di pericolositá, dotato di armi da guerra e persino di bombe a mano, sarebbe stato ottenuto attraverso l’imposizione della violenza a chi non stava alle regole dettate dai capi. I Carabinieri, inoltre, hanno eseguito perquisizioni e il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni nella disponibilitá diretta dei principali indagati, per un valore di circa 5 milioni di euro. – Foto: ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). pc/com 18-Mar-25 09:01

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA