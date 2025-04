BMW Motorrad presenta la nuova R 1300 RS

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Con la nuova BMW R 1300 RS, abbiamo portato la nostra sport tourer con motore boxer a un livello completamente nuovo. La moto é stata progettata con un’attenzione costante alla dinamica di guida. Grazie al motore, al telaio e al concetto aerodinamico completamente rinnovati, la nuova BMW R 1300 RS offre un’esperienza di guida ancora piú sportiva rispetto al modello precedente, pur restando la compagna perfetta per affrontare lunghi viaggi all’insegna del comfort”. Cosí Hauke Glassing, Project Manager BMW R 1300 RS. L’obiettivo dello sviluppo della nuova BMW R 1300 RS era migliorare sia dal punto di vista visivo sia tecnico la sport tourer con motore boxer. Oltre a un design decisamente piú sportivo, la variante Performance – che include sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, due cupolini sportivi aggiuntivi, sella sportiva, spoiler motore e pneumatici sportivi – consente ai clienti di incrementare ulteriormente il potenziale dinamico della moto. Allo stesso tempo, la BMW R 1300 RS rimane una compagna ideale per l’uso quotidiano e i viaggi, e con opzioni come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza piú alto e una varietá di soluzioni per i bagagli, puó essere perfettamente adattata alle esigenze individuali. Oltre alla versione base in Racing Blue metallic, la BMW R 1300 RS é disponibile anche nella variante Triple Black in Blackstorm metallic, nella sportiva Performance in Lightwhite uni e nella versione premium Option 719 Cuyamaca in Brooklyn Grey metallic. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 30-Apr-25 14:32

