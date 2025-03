Bmw R 12 G/S, l’enduro per la guida su strada e fuoristrada

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Con la nuova BMW R 12 G/S, la casa tedesca offre una classica enduro per un autentico divertimento fuoristrada. Riprende lo spirito dell’enduro off-road con motore boxer nello stile della R 80 G/S, proiettandolo nel presente grazie a tecnologie moderne. Con sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi incrociati e una carenatura del cockpit compatta ed essenziale. Tre configurazioni di sella, pedane enduro ad alta aderenza e riser manubrio per gli appassionati della guida off-road. La nuova BMW R 12 G/S é equipaggiata di serie con una sella monoposto piatta, ideale per la guida enduro anche in piedi. L’opzionale Pillion Package include una sella biposto. Il manubrio tubolare in alluminio a doppio spessore consente una regolazione ergonomica ottimale. Il pacchetto Enduro opzionale include un riser da 20 mm. Il motore boxer raffreddato ad aria/olio, con alesaggio di 101 mm, corsa di 73 mm e cilindrata di 1.170 cc, giá adottato in numerosi modelli di motociclette BMW, eroga 80 kW (109 CV) a 7.000 giri/min e una coppia massima di 115 Nm a 6.500 giri/min. Il sistema di scarico posizionato sul lato sinistro, con silenziatore posteriore montato in alto, risponde perfettamente ai requisiti di una classica enduro. È giá equipaggiata di serie con le modalitá di guida “Rain”, “Road” ed “Enduro”. Dispone inoltre del controllo dinamico della trazione (DTC) che assicura un elevato livello di sicurezza alla guida durante le fasi di accelerazione. Per l’utilizzo in fuoristrada, il DTC puó essere completamente disattivato. È inoltre dotata di serie del sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR). Lo Shift Assistant Pro, disponibile come optional ex fabbrica per la nuova BMW R 12 G/S, consente di cambiare marcia senza l’uso della frizione in quasi tutte le condizioni di carico e di velocitá. Offre prestazioni dinamiche superiori e maggiore comfort rispetto al cambio manuale, grazie a tempi di cambiata estremamente rapidi che permettono accelerazioni fluide e continue, con minime interruzioni della potenza di trazione. Il telaio a ponte in acciaio tubolare monoblocco della famiglia R 12 costituisce il cuore della nuova BMW R 12 G/S. Il telaio posteriore, anch’esso realizzato in acciaio tubolare, é imbullonato alla struttura principale. È dotata di serie di una ruota anteriore da 21 pollici. Nella parte posteriore é montata una ruota da 17 pollici, anch’essa di serie. Per una maggiore capacitá fuoristrada, é disponibile una ruota posteriore da 18 pollici, inclusa nell’Enduro Package Pro. La ruota anteriore é gestita da una forcella telescopica rovesciata completamente regolabile con un diametro di 45 mm e una generosa escursione di 210 mm. Come per gli altri modelli della famiglia BMW R 12, la ruota posteriore é guidata da un forcellone Paralever. Sospensioni e smorzamento sono affidati ad un ammortizzatore angolato con escursione di 200 mm, dotato di smorzamento dipendente dalla corsa e regolabile in ogni parametro. La ruota anteriore é dotata di un doppio disco freno, con due pinze flottanti a 2 pistoncini montate assialmente e dischi da 310 mm di diametro. Al posteriore é presente un freno a disco singolo con pinza flottante a 2 pistoncini e disco da 265 mm. La nuova R 12 G/S é giá equipaggiata di serie con il sistema BMW Motorrad Abs Pro (parzialmente integrale), che garantisce maggiore sicurezza anche nelle frenate in curva, grazie all’attivazione dell’Abs durante le fasi di inclinazione. Infine, faro anteriore e indicatori di direzione a led e tre le colorazioni proposte. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Bmw Motorrad- ads/com 31-Mar-25 16:11

