Bmw, stabilimento di Debrecen nella fase finale

MILANO (ITALPRESS) – Il futuro stabilimento del BMW Group nella cittá ungherese di Debrecen é nella fase finale, poichê il ramp-up della linea di assemblaggio vede il cuore dello stabilimento prendere vita. Questo é il cuore pulsante di tutte le tecnologie dello stabilimento, e anche il luogo dove lavorano la maggior parte dei dipendenti. Il lancio dell’assemblaggio segna quindi il raggiungimento di un altro traguardo. Nell’assemblaggio, i singoli componenti e sistemi vengono installati nella carrozzeria verniciata – alla fine del processo, un’auto pronta per essere guidata esce dalla linea di produzione. L’innovativa architettura del veicolo della Neue Klasse apre nuove possibilitá riguardo all’assemblaggio: maggiore efficienza grazie alla modularizzazione, meno elementi di collegamento diversi e un’installazione semplificata del cablaggio. Anche un innovativo assemblaggio del cockpit accelera il processo. Lo stabilimento del BMW Group a Debrecen sta giá producendo i veicoli di prova per il primo modello della Neue Klasse: la nuova BMW iX3. Pertanto, il nuovo stabilimento sta gradualmente andando a regime per la produzione di serie. La produzione di serie della nuova BMW iX3 inizierá nello stabilimento alla fine del 2025. Lo stabilimento ungherese é stato progettato specificamente per la produzione di veicoli completamente elettrici. Il sito a Debrecen sará il primo stabilimento automobilistico del BMW Group a operare completamente senza l’uso di combustibili fossili. L’assemblaggio innovativo del cockpit accelera i processi nello stabilimento di Debrecen. È uno dei piú compatti nella rete di produzione del BMW Group, ma consente comunque piena flessibilitá e varietá. Come nello stabilimento Lydia in Cina, il pre-assemblaggio del cockpit si trova proprio accanto alla linea principale. Una volta pre-assemblato il cockpit, viene poi installato direttamente nel veicolo a pochi metri di distanza. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Bmw- ads/com 01-Apr-25 16:39

