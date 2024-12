Bologna ai quarti di Coppa Italia, Monza travolto 4-0

agenzia

Poker di reti rossoblu al Dall’Ara con Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro BOLOGNA (ITALPRESS) – Poker del Bologna che al Dall’Ara stende 4-0 il Monza e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterá la vincente della sfida tra Atalanta e Cesena (in programma il prossimo 18 dicembre alle 18,30). Per i rossoblú a segno Pobega e Orsolini nel primo tempo e Dominguez e Castro nella ripresa. Ampio turnover per entrambi gli allenatori. Italiano dá a Ferguson la possibilitá di mettere minuti nelle gambe. Orsolini e Iling Junior giocano con lo scozzese nel tridente che agisce a sostegno di Castro. Nesta sceglie il 4-4-2, larghi sulle fasce Ciurria e Vignato, davanti ci sono Petagna e Maric. Bologna propositivo e Monza schiacciato sin dai primi minuti nella propria metá campo. Si comincia con Iling Junior che é croce e delizia quando va via in slalom sulla sinistra ma poi, in un tre contro uno, ignora Ferguson e Orsolini meglio piazzati e va al tiro sparando clamorosamente alto sopra la traversa della porta difesa da Pizzignacco. L’estremo difensore dei brianzoli si fa notare per una bella parata su Orsolini peró capitola poco dopo la mezzora quando i padroni di casa passano in vantaggio: Castro lavora un pallone al limite dell’area e lo affida a Pobega che fa partire un missile terra-aria di collo piede, il portiere tocca ma non puó evitare il gol. Tre minuti piú tardi arriva la sequenza di fatto decisiva nell’economia del match. Il Monza protesta per un contatto in area di rigore del Bologna tra Holm e Valoti, Ferrieri Caputi lascia correre (il Var poi certificherá la scelta dell’arbitro di campo) e i felsinei si lanciano in contropiede con Orsolini che scatta sul filo del fuorigioco e insacca superando con uno scavetto l’uscita di Pizzignacco. Proprio mentre metteva a segno il 2-0, il 7 rossoblú ha accusato un problema muscolare al flessore ed é costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Dominguez. A inizio ripresa Nesta lascia negli spogliatoi Vignato e inserisce Dany Mota per provare a dare una maggiore verve alla fase offensiva, ma il Bologna resta padrone del campo e dilaga. Break sulla corsia mancina del sempre vivace Iling Junior che va al cross basso e teso in area: Castro manca la deviazione vincente, peró alle sue spalle Dominguez non si fa sfuggire l’occasione e sigla il primo gol in maglia rossoblú, 3-0. Un tiro di Birindelli, bloccato da Ravaglia, precede il poker emiliano e la gioia personale anche per Castro: recupero palla alto di Dominguez che affida la sfera all’attaccante argentino, poi bravo a trovare in area lo spazio per il tiro rasoterra su cui deve nuovamente inchinarsi Pizzignacco. Nel finale termina alto un colpo di testa di Carboni per il Monza e Iling Junior sfiora la manita con una gran botta deviata sul palo dal portiere. Per il Bologna é comunque un pomeriggio di festa. – Foto Image – (ITALPRESS). xc9/mc/red 03-Dic-24 20:34

