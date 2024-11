Bosch Two-Wheeler & Powersports presenta a EICMA la moto connessa

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Offrire un’accessibilitá user-friendly, rimanere connessi in modo sicuro e sfruttare i vantaggi dei contenuti digitali: sono i trend principali nel segmento delle due ruote. Con i suoi nuovi cluster connessi, Bosch offre la chiave per una migliore esperienza di guida: un display facile da usare anche indossando i guanti, chiaramente visibile indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e attivabile tramite comando vocale, per consentire al motociclista di tenere le mani sul manubrio. “In un ambiente connesso, Bosch é pronta a fare da ponte tra le case costruttrici e i motociclisti con innovazioni tecnologiche che non compromettono la sicurezza. Con la sua business unit Two-Wheeler and Powersports, Bosch lavora costantemente alle innovazioni e continua a investire in tecnologie dedicate a moto e veicoli powersport”, ha affermato Geoff Liersch, responsabile di Two-Wheeler & Powersports, durante EICMA 2024. Giá di serie nelle auto, l’uso di funzioni come Apple CarPlay non é ancora diffuso tra i motociclisti. La piattaforma TFT Connect di Bosch puó collegarsi allo smartphone, in modo da potere accedere alle app sul display durante la guida. Inoltre, la connessione di un sistema globale di navigazione satellitare con la piattaforma fornisce informazioni precise sulla posizione. Poichê il sistema supporta Linux e Android Automotive, le case costruttrici possono godere di maggiore flessibilitá di adattamento e integrazione dei contenuti, offrendo ai motociclisti una maggiore varietá nella progettazione dell’interfaccia e nei contenuti aggiuntivi. Un’altra funzione chiave della piattaforma TFT Connect é l’opzione di comando vocale, che aumenta la sicurezza e il comfort dei motociclisti. Grazie a questa funzione, é possibile gestire le impostazioni della moto, come la modalitá di guida, semplicemente attraverso i comandi vocale. Possono essere gestite tramite smartphone anche altre funzioni, utilizzando Siri o Google Assist: gli utenti possono rispondere alle chiamate, dettare messaggi, utilizzare il sistema di navigazione o semplicemente scegliere una canzone a mani libere. Il display su una moto non serve solo a garantire la connessione tra moto e pilota: deve essere in grado di mostrare informazioni rilevanti per la guida a colpo d’occhio, ma deve anche offrire diverse caratteristiche e opzioni. Inoltre, le informazioni sul display devono essere chiaramente visibili sia nelle giornate soleggiate che in quelle di pioggia. La nuova generazione di display TFT Connect di Bosch offre display ad alta risoluzione, funzionalitá di connettivitá avanzate e un’interfaccia personalizzabile. Stabilisce un nuovo standard per la strumentazione motociclistica e vanta il piú alto rapporto di contrasto e la piú alta luminositá sul mercato. Con oltre 16 milioni di colori, luminositá fino a 1.500 nit e un rapporto di contrasto di 1250:1, garantisce immagini cristalline e vibranti in qualsiasi condizione atmosferica. Al momento del lancio, il display sará disponibile nelle dimensioni 7″ e 10,25″, ma puó anche essere adattato a diversi layout e dimensioni. Inoltre, la nuova interfaccia touch é perfettamente integrata con l’interfaccia utente ed é progettata per funzionare con o senza guanti in diverse condizioni atmosferiche, per offrire ai motociclisti un’esperienza d’uso personalizzata e confortevole. Inoltre, i tempi di avvio migliorati della piattaforma e il concept di sistema per la visualizzazione delle informazioni rilevanti in meno di un secondo, consentono ai motociclisti di salire sulla moto e partire immediatamente. La piattaforma TFT Connect di Bosch rappresenta un passo avanti nella strumentazione motociclistica e offre ai motociclisti chiarezza, connettivitá e personalizzazione. Grazie alle funzionalitá avanzate e al design intuitivo, la piattaforma é destinata a migliorare l’esperienza di guida degli appassionati di moto di tutto il mondo. Il nuovo gateway centrale di Bosch fa fronte alle sfide del futuro In un mondo sempre piú connesso, la sicurezza é fondamentale per evitare l’accesso non autorizzato e la manomissione dei componenti del veicolo. Il gateway centrale di Bosch per veicoli a due ruote offre sicurezza all’avanguardia nel mondo delle moto e dei veicoli powersport, salvaguardando le altre centraline elettroniche del veicolo, garantendo la sicurezza del motociclista e contribuendo a rispettare le normative imminenti sulla cybersecurity. La piattaforma gateway di Bosch si rivolge a una grande varietá di veicoli di varie dimensioni. Inoltre, é progettata per essere costantemente attiva e garantisce uno scambio continuo di dati con il veicolo, fornendo ulteriori funzionalitá e diventando cosí una vera e propria guida completa per l’intero veicolo. Il gateway offre aggiornamenti over-the-air, attivazione di funzioni remote, funzioni di sicurezza connesse e tracciamento del veicolo. Inoltre, puó abilitare sistemi keyless sicuri basati su smartphone, grazie ai quali il motociclista puó sbloccare il veicolo con il proprio smartphone a mani libere. Questo rende l’esperienza di guida piú personalizzata e migliora la quotidianitá degli utenti. Grazie alla versatilitá e alle funzionalitá avanzate, il gateway di Bosch per veicoli a due ruote funge da base per futuri aggiornamenti dell’architettura. “La tecnologia che Bosch offre per una maggiore sicurezza nella connettivitá nello scambio di dati getta le basi per nuovi servizi e funzioni connesse di sicurezza e comfort. Tutto questo ci avvicina al nostro obiettivo di plasmare il futuro della guida”, ha affermato Liersch. “È entusiasmante far parte di un settore in continua evoluzione. Bosch é costantemente impegnata nello sviluppo di tecnologie per le moto, sia a livello software sia hardware, cosí da essere sempre all’avanguardia”. foto: ufficio stampa Bosch (ITALPRESS). tvi/com 05-Nov-24 13:03

