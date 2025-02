Btp Piú, con la prima emissione raccolti 15 miliardi

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che si é concluso il collocamento del BTP Piú avviato il 17 febbraio, con 14.905,67 milioni di euro raccolti e 451.831 contratti registrati. I tassi cedolari definitivi del BTP Piú, in considerazione delle condizioni di mercato, sono rivisti al rialzo rispetto ai livelli annunciati lo scorso 14 febbraio: 2,85% per il 1°, 2°, 3° e 4° anno (invece di 2,80%); 3,70% per il 5°, 6°, 7° e 8° anno (invece di 3,60%) – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 21-Feb-25 14:54

