Buglione confermato presidente Fidasc per il prossimo quadriennio

CHIANCIANO TERME (ITALPRESS) – Felice Buglione é stato confermato alla presidenza della Fidasc. La rielezione é avvenuta presso l’Hotel Excelsior di Chianciano Terme dove si é svolta l’ottava assemblea nazionale ordinaria elettiva della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia. I delegati hanno confermato, all’unanimitá, la fiducia a Buglione per il prossimo quadriennio. “Sono ovviamente onorato, felice e carico per i prossimi quattro anni. Se ho accettato la riconferma vuol dire che ho ritenuto che potevo ancora dare un contributo alla federazione e allo sport in generale. Abbiamo attraversato un quadriennio veramente difficile, non é stato facile, peró alla fine del ciclo scorso la federazione aveva 250 circa societá affiliate, chiudiamo il 2024 con 425 societá, quasi raddoppiate, e raddoppiando quasi tutta l’attivitá sportiva, sia nazionale che internazionale, ma anche periferica, territoriale, dando un grande impulso non solamente allo sport inteso in senso agonistico, ma anche allo sport inteso dal punto di vista sociale, cioé lo sport per tutti, cercando di portare tutti a fare movimento e quindi a fare sport” le prime parole di Buglione dopo le rielezione. “I prossimi quattro anni – ha poi aggiunto Buglione -ci vedranno impegnati su piú fronti per l’ulteriore diffusione delle due nostre discipline, Tiro e Cinofilia e delle loro innumerevoli specialitá, e per contribuire ad affermare il fondamentale passaggio dall’agonismo di alto e altissimo livello ad uno sport che sia veramente per tutti e che raggiunga chiunque e dovunque. Ci aspetta un grande lavoro – ha infine concluso il presidente Buglione – ma sono certo che con la collaborazione del nuovo Consiglio federale e di tutti i dirigenti regionali e provinciali, la Fidasc saprá rispondere con rinnovato entusiasmo e una attivitá sempre piú intensa e proficua”. Rinnovato il Consiglio federale che risulta composto da Luigi Chiappetta, Eliseo Francesco Fulgenzi, Maria Patrizia Pastura, Massimo Perla, Paolo Rossi, Angelo Sgroi, Francesca Tari Capone tra gli affiliati; Tiziana Crocioni e Gregorio D’Ambrosio in quota atleti; Marisa Concas in quota tecnici; Gianluca Cascioli e Nicolino Di Sarno nel collegio dei revisori dei conti. – foto ufficio stampa Fidasc – (ITALPRESS). gm/red 15-Mar-25 13:55

