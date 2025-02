Bullismo, Valditara “Scuola impegnata a promuovere cultura rispetto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ribadiamo il nostro impegno a promuovere la cultura del rispetto tra i giovani per tutelare la dignitá di ogni persona, la salute psicologica delle studentesse e degli studenti, educando alla responsabilitá. Come Ministero abbiamo messo in campo una serie di misure, a partire dalle nuove Linee guida sull’Educazione civica, cosí come le nuove norme sulla condotta, per prevenire e combattere tra i giovani ogni forma di violenza e di discriminazione, con particolare attenzione all’uso della rete e dei social”. Cosí il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/com 07-Feb-25 10:20

