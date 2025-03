Buonfiglio “Obiettivo sei finali e tre medaglie ai Mondiali”

agenzia

Il presidente della Fick: “All’Idroscalo una rassegna inclusiva, valorizzeremo anche il territorio” ROMA (ITALPRESS) – “Siamo partiti quattro anni fa a preparare l’evento, con una candidatura che ha battuto rivali formidabili come Parigi, Berlino e Sydney perchê quando la federazione canoa approccia un appuntamento cerca di farlo nel migliore dei modi”. Non c’é dubbio: l’appuntamento clou per la canoa azzurra in questo 2025 sono i Mondiali all’Idroscalo di Milano, in programma dal 20 al 24 agosto. Ottanta nazioni partecipanti, duemila atleti in acqua, un indotto stimato é di circa settemila presenze al giorno. Dati che non spaventano certo il presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, Luciano Buonfiglio, certo che la rassegna iridata sará un successo, sotto ogni punto di vista. “Abbiamo ottenuto la condivisione delle istituzioni, del Coni e di Sport e Salute perchê siamo convinti che solo con una squadra ben coesa sul territorio si possa fare bella figura – spiega Buonfiglio in un’intervista nella sede romana dell’Italpress – E organizzare un evento non é solamente un momento agonistico, ma un’occasione per dare corpo all’immagine del nostro Paese, dare una mano al territorio e al turismo e naturalmente valorizzare i nostri atlete e atleti”. All’Idroscalo andranno in scena i primi Mondiali di canoa sostenibili dal punto di vista ambientale ed una rassegna che vedrá gareggiare, nello stesso evento, atleti normodotati e paralimpici. E, in acqua, é lecito attendersi dai canoisti azzurri risultati importanti: “Siamo appena tornati dalle Olimpiadi, dove abbiamo vinto una medaglia d’argento con Tacchini e Casadei, e siamo ripartiti ristrutturando la direzione tecnica con la partecipazione molto piú ampia dei tecnici societari. Abbiamo messo al centro di tutte le nostre attivitá le societá sportive e i loro tecnici per costruire una base piú ampia e ripartire all’inizio del quadriennio olimpico con una squadra piú giovane di quella che ha compiuto l’impresa alle Olimpiadi, ma al tempo stesso che abbia veramente la preparazione per arrivare al risultato. Stiamo lavorando in sinergia con il Coni e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per mettere i nostri atleti nelle migliori condizioni, il nostro obiettivo sono sei finali e tre medaglie”, svela il dirigente campano. Inoltre, ricorda il numero uno della Fick, “sará un Mondiale inclusivo perchê sosterremo con il nostro budget trenta atleti di paesi in condizioni economiche non adeguate a partecipare e, negli intervalli delle manifestazioni, l’attivitá dell’associazione Pink Lady, le donne operate al seno. E produrremo la sintesi di alcuni nostri progetti di sostenibilitá, innanzitutto con la scuola Sant’Anna di Pisa, che abbiamo sviluppato con la federazione internazionale. Insomma, facciamo tante cose perchê vogliamo essere protagonisti, non solo nell’agonismo”. Buonfiglio é stato il primo a candidarsi alla presidenza del Coni mentre in molti auspicherebbero un prosieguo dell’attuale numero uno Giovanni Malagó almeno fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, superando cosí il limite fisiologico dei tre mandati. “Sono una persona che quando dice una cosa la mantiene. Da sempre sono il primo tifoso di Giovanni Malagó, per la sua leadership e per quanto fatto in questi anni, non solo per le medaglie olimpiche. Certo, in questo momento il tempo corre veloce, e poichê credo che lo sport abbia bisogno di certezze, mi sono messo a disposizione dello sport. Mi piace mantenere ferma la parola data: finchê ci sará la possibilitá per il presidente Malagó saró fermo, quando non ci sará piú saremo pronti. Dico saremo perchê non sono il solo a pensarla cosí”. Canoisti forse si nasce, ma di sicuro si diventa: per questo la Fick lavora alacremente per avvicinare ulteriormente i giovani a questa disciplina: “Il futuro si costruisce sempre prima, noi abbiamo sviluppato sul territorio oltre 320 societá e piú di ventimila tesserati, stiamo cercando con dei progetti mirati di entrare in maniera solida nelle scuole. Stiamo sviluppando tutte le attivitá, non solo la velocitá e lo slalom, ma anche la canoa da mare, la discesa, il turismo. Insomma, la canoa per tutti, perchê sia una strumento di divertimento: oggi contiamo circa 180mila appassionati e dobbiamo essere sempre piú attrattivi perchê le nostre coste, laghi e fiumi sono presidiati dalle nostre societá – conclude Buonfiglio – e contiamo di essere sempre piú presenti per lo sport italiano e per l’immagine del nostro meraviglioso Paese”. – Foto Italpress – (ITALPRESS). mc/red 12-Mar-25 13:55

