Buoni pasto, Anseb “A rischio oltre 300.000 contratti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oltre alla fine del mercato libero dobbiamo constatare che la proposta dell’emendamento Giovine é del tutto insostenibile nei tempi e nei modi di attuazione. Il nostro obiettivo ora é garantire la continuitá degli accordi in essere e la tutela dei buoni pasto: senza queste condizioni, che richiedono una ragionevole riformulazione dell’emendamento originario, che verrá discusso alla Camera, per le societá emettitrici sará impossibile la gestione di oltre 300mila accordi, con immediate conseguenze sulla fruibilitá dei buoni pasto”. Matteo Orlandini, presidente di Anseb, Associazione Nazionale Societá Emettitrici Buoni Pasto, torna sull’emendamento in discussione alla Camera, nell’ambito del Ddl Concorrenza, con cui si propone l’introduzione di un tetto alle commissioni pagate dai commercianti agli emittenti di buoni pasto. “Stiamo parlando di mettere mano in fretta e furia ad accordi con 150 mila aziende e 170 mila esercenti in tempistiche inattuabili, si rischia la paralisi di un insostituibile strumento di welfare e la cancellazione di un diritto acquisito per milioni di lavoratori – aggiunge -. Se la grande distribuzione vanta un credito dal Governo per aver aderito agli sconti della Social Card, non possiamo pensare che a farne le spese sia la tenuta dell’intero sistema dei buoni pasto”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 20-Nov-24 12:22

