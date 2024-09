Busitalia e QBuzz presentano i bus a guida autonoma

agenzia

BERLINO (ITALPRESS) – Un bus a guida autonoma, una delle piú avanzate tecnologie destinate a rivoluzionare il trasporto pubblico, é stato presentato da Busitalia, in collaborazione con l’olandese QBuzz, a InnoTrans 2024, la principale fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario e alla mobilitá innovativa. I bus, fiore all’occhiello delle due societá del Gruppo Fs Italiane, sono stati sviluppati per rispondere a diverse sfide chiave del settore dei trasporti, tra cui l’aumento della domanda di mobilitá e la necessitá di ridurre i costi operativi, i bus sono dotati di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all’avanguardia, come i sensori ad alta affidabilitá e un sistema di controllo drive-by-wire. Queste soluzioni permettono una gestione sicura e flessibile del veicolo, garantendo un servizio continuativo anche in aree e fasce orarie dove il trasporto pubblico tradizionale risulta meno sostenibile. Busitalia opera secondo un approccio intermodale che integra perfettamente la rete ferroviaria, sia nei centri urbani sia nelle aree extraurbane. A livello internazionale, la societá del Gruppo Fs é attiva nei Paesi Bassi tramite Qbuzz, che porta a Innotrans la best practice del primo deposito per autobus autonomi nato nella cittá di Groningen. Questo deposito automatizzato consente operazioni sicure e senza intervento umano, come il lavaggio, il rifornimento e il parcheggio dei veicoli. In questo modo, si riduce il rischio di incidenti e si libera spazio per ulteriori infrastrutture, come stazioni di ricarica per autobus elettrici. L’obiettivo delle due societá é quello di sviluppare soluzioni che permettano di integrare il trasporto autonomo nei servizi di trasporto pubblico entro il 2040, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. Progetti come il deposito di Groningen e i test su corsie dedicate nel Nord-Olanda dimostrano la concreta fattibilitá di queste tecnologie e la loro capacitá di rispondere alle esigenze di mobilitá di domani. “Un sistema senza autista che rende possibile il fatto che il bus possa muoversi in autonomia gestito da sensori e software che lo conducono nel percorso che viene designato. È un prototipo, siamo in fase sperimentale, le applicazioni che svilupperemo per prime saranno quelle nell’ambito di depositi, quindi di circuiti chiusi, peró il progetto é quello negli anni di riuscire, appoggiati anche da una normativa che non esiste, di andare all’esterno a fare servizio al pubblico”. Spiega Stefano Bonora, ad Busitalia. “Noi ci immaginiamo che nell’ambito di circuiti chiusi, quali depositi, nel giro di un anno possiamo attivare il sistema – prosegue -, in Italia la tempistica é la stessa. Andare sulla strada é cosa ben diversa, immaginiamo delle corsie protette almeno nelle fasi iniziali anche per questioni di sicurezza, peró la tecnologia a nostro giudizio arriverá prima della normativa. Quindi nel giro di 3-4 anni potremmo metterli in esercizio”. L’Ad di Trenitalia, Luigi Corradi, sottolinea che Trenitalia “sta lavorando sempre di piú con Busitalia per creare l’intermodalitá tra treno e gomma, il futuro deve essere un servizio e, siccome il treno non puó arrivare ovunque, l’idea é quella di diventare sempre piú integrati”. Nel bus a guida autonoma “l’innovazione é davvero elevata, evoluzione che anche per i bus sta a andando avanti. Siamo in una fase prototipale, ma una delle attivitá di FS é proprio fare innovazione e quindi supportare la parte tecnologica. Questo sará il mezzo del futuro, ma ci vorrá ancora tempo affinchê si possa vedere in esercizio”, conclude. -foto xb1 Italpress- (ITALPRESS) xb1/mgg/red 26-Set-24 14:44

