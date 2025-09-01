BYD accelera in Italia, crescita a tre cifre e leadership tra i NEV

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Ad agosto 2025, BYD ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando 876 immatricolazioni nel comparto passenger car, con una quota di mercato dell’1,3%. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che segna un incremento di un 1 punto percentuale (superiore al 200%) rispetto allo stesso mese del 2024, a testimonianza di un percorso di crescita costante e strutturato. Nel cumulato annuo, BYD raggiunge 14.014 unitá immatricolate, consolidando una quota dell’1,2% e confermando ancora una volta una performance a tripla cifra rispetto all’anno precedente. Il principale motore di questa crescita é rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (NEV), settore in cui il marchio si conferma tra i protagonisti assoluti. Solo nel mese di agosto, le immatricolazioni NEV sono state 788, pari a una quota del 9,8%. All’interno di questo segmento, BYD si distingue particolarmente nel comparto dei plug-in hybrid (PHEV): 537 unitá immatricolate ad agosto (quota dell’11,4%) e 8.956 unitá da nizio anno (quota del 15,5%). Importanti anche i risultati nel mercato dei veicoli 100% elettrici (BEV), con 251 unitá immatricolate ad agosto (7,6% di quota) e 3.363 unitá nel cumulato annuale (6,2%). La crescita non riguarda solo i privati, ma anche i canali di vendita legati al noleggio dove nel lungo termine raggiunge 3.340 immatricolazioni da inizio anno, pari all’1,4% del comparto. Il rafforzamento della presenza del marchio si estende anche oltre i confini nazionali. In Europa, BYD continua a guadagnare consenso, con modelli come la Dolphin Surf che si confermano tra i piú apprezzati dai clienti. In Spagna, in particolare, il marchio ha raggiunto una quota di mercato record del 3%, segno tangibile di un radicamento sempre piú forte nel mercato europeo. Guardando al futuro, BYD si prepara a una nuova fase di sviluppo con una decisa offensiva prodotto nel quarto trimestre del 2025. La prima protagonista di questa nuova fase sará la Seal 6, in anteprima internazionale al prossimo Salone di Monaco, modello destinato ad ampliare e rafforzare ulteriormente l’offerta di gamma, confermando la vocazione del brand a rendere la mobilitá sostenibile sempre piú accessibile e tecnologicamente avanzata. Con questi risultati, BYD consolida il proprio ruolo di pioniere nel settore dei Veicoli a Nuova Energia, portando avanti una strategia che combina innovazione, sostenibilitá e presenza sempre piú capillare nei mercati europei. foto: ufficio stampa BYD Italia (ITALPRESS). tvi/com 01-Set-25 18:23

