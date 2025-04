Byd, Denza si lancia nel mercato europeo con il modello Z9GT

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, é stato ufficialmente lanciato in Europa. A guidare l’ingresso nel mercato del vecchio continente sará la Z9GT. Si tratta di un modello avanzato che porta numerose caratteristiche uniche nel mercato premium e offre ai clienti la scelta tra un propulsore completamente elettrico o la colossale autonomia di una configurazione ibrida plug-in Super DM. Il secondo modello al lancio sará la D9, una monovolume che combina propulsori sostenibili con un abitacolo perfezionato per offrire un comfort da business class. “Questo é un marchio che ha sempre avuto le sue radici, in particolare, nel design europeo, e siamo fiduciosi che i clienti europei troveranno ispirazione nel modo in cui DENZA fonde tale influenza con le nostre tecnologie sofisticate, l’artigianalitá piú raffinata e, per la prima volta in questo segmento, una vera attenzione ai propulsori a nuova energia efficienti e sostenibili”, é stato il commento della vicepresidente esecutiva di BYD, Stella Li, che ha anche ricordato le ottime performance del brand originario di Shenzhen (provincia cinese dello Shandong): 100 miliardi di euro di ricavi nel 2024, in netto aumento rispetto ai 79 del 2023. Esteticamente, il marchio DENZA combina finezza elegante e artigianato premium per creare un forte senso di resilienza, sicurezza e potenza, offrendo al contempo una raffinatezza eccezionale e un’efficienza aerodinamica. Alessandro Grosso, Country Manager BYD & DENZA Italia, definisce la Z9GT come “il manifesto tecnologico del brand Denza, il nostro brand del gruppo BYD Premium, tecnologico e il piú sicuro della categoria”. E la tecnologia ricopre infatti un ruolo fondamentale nella vettura. Il cuore di questo protagonismo é la piattaforma e³: essa combina la tecnologia ibrida plug-in Super DM con l’architettura puramente elettrica e-Platform 3.0 Evo, sfruttando la catena del valore completamente integrata di BYD. Il sistema Super DM é il primo plug-in capace di integrarsi con la costruzione Cell-to-Body, mentre entrambe le configurazioni – elettrica e ibrida – garantiscono potenze elevate e un’autonomia impressionante. Il sistema a tre motori indipendenti permette una regolazione precisa della coppia in tempo reale, in base alle condizioni della strada e della guida. La piattaforma e3 integra anche funzioni avanzate come il torque vectoring sui doppi motori posteriori e la sterzatura posteriore indipendente, offrendo un controllo dinamico eccezionale. Grazie al triplo motore, la Z9GT é capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Il cuore intelligente della piattaforma é il sistema Vehicle Motion Control (VMC), che coordina in tempo reale tutti gli attuatori del veicolo (frenata, sterzo, sospensioni) con una velocitá di reazione di 10 ms. L’intero sistema funziona come una rete neurale, capace di percepire l’ambiente interno ed esterno e reagire con decisioni rapidissime per ottimizzare comfort, sicurezza e piacere di guida. Grazie alla sterzatura posteriore e alla distribuzione attiva della coppia, la Z9GT puó girare in soli 4,62 metri. In caso di emergenza, la piattaforma e3 attiva una gestione immediata della coppia e della traiettoria per mantenere la stabilitá, riducendo il picco di imbardata del 47%. In spazi estremi, il veicolo puó eseguire rotazioni attorno a una ruota anteriore, combinando frenata, torque vectoring e sterzatura posteriore: con un solo comando, il sistema manovra il veicolo in modo intelligente, oscillando ruote posteriori e carrozzeria per inserirsi con precisione in spazi ridotti. Per quanto riguarda superfici con scarsa aderenza, la piattaforma é in grado di stabilizzare il veicolo usando sterzatura posteriore e controllo differenziale dei motori, riducendo il rischio di slittamento laterale. Le ruote anteriori e posteriori sterzano nella stessa direzione, permettendo un movimento diagonale in spazi stretti con un angolo massimo di 15° e , in caso di frenate intense, la piattaforma e3 migliora la stabilitá ruotando le ruote posteriori verso il centro del veicolo. Sul fronte della sicurezza, Z9GT si affida ai segnali radar per l’individuazione di eventuali ostacoli sul percorso: se viene rilevato un potenziale rischio, la piattaforma e3 interviene in modo selettivo e automatico correggendo la traiettoria attraverso micro-regolazioni della sterzatura posteriore e migliorando la sicurezza in modo fluido e impercettibile. L’integrazione della Blade Battery con costruzione Cell-to-Body assicura maggiore rigiditá strutturale, piú sicurezza e un pianale completamente piatto, migliorando spazio e comfort a bordo. Inoltre la struttura a nido d’ape della batteria contribuisce a un aumento della rigiditá torsionale del 32%, migliorando anche la protezione passiva in caso d’urto. La piattaforma e3 é dotata Blade Battery di BYD, che utilizza la chimica LFP (litio-ferro-fosfato) priva di nichel e cobalto, offrendo maggiore durata e sicurezza rispetto ad altre batterie. Con la piattaforma e³, la Blade Battery é installata utilizzando la costruzione Cell-to-Body, un’altra innovazione nello sviluppo delle batterie. La batteria é completamente integrata nella scocca e nella struttura dell’auto, tanto che la parte superiore della batteria corrisponde al pavimento dell’abitacolo. Questo contribuisce a rendere il veicolo incredibilmente rigido, riducendo l’intrusione da impatto frontale del 15% e quella da impatto sulla colonna laterale del 35%. Il design stesso della batteria – con una struttura simile a un nido d’ape – contribuisce anche a un aumento complessivo della rigiditá torsionale del 32%, e il layout é anche piú compatto, liberando 15 mm aggiuntivi di spazio verticale nell’abitacolo. “Ci sono voluti tre anni per sviluppare queste tecnologie che permettono di essere all’avanguardia – ha aggiunto Grosso – Un esempio é stato il test per salire fino alla montagna piú alta della Cina con 18 curve improponibili per qualsiasi vettura. 