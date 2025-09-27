BYD E DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Il Gruppo BYD é presente al Salone dell’Auto di Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre, presentandosi quest’anno con una formula rinnovata: accanto al marchio BYD, giá protagonista dell’edizione 2024, debutta infatti DENZA, brand premium che segna un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione europea del Gruppo. Il cuore di Torino sará il palcoscenico d’eccezione per accogliere questa doppia presenza. Lo stand BYD troverá posto in Piazza Castello, luogo simbolo della manifestazione e punto di riferimento anche per l’area test drive. DENZA, invece, verrá ospitata nella suggestiva Piazzetta Reale, all’interno dello spazio dedicato ai marchi Luxury, sottolineando la vocazione premium del brand. Una collocazione studiata con attenzione, che rafforza la visibilitá del Gruppo e ribadisce la volontá di mostrare al pubblico italiano e internazionale la propria visione di mobilitá sostenibile, innovativa e di design. Nello spazio espositivo di Piazza Castello, BYD porterá tre modelli simbolo della propria filosofia, basata su tecnologia avanzata, efficienza e sicurezza. La BYD SEAL 6 Touring DM-i é tra le protagoniste assolute. Questa innovativa station wagon ibrida plug-in integra la tecnologia Super Hybrid con DM, che consente di viaggiare sia in modalitá 100% elettrica, con un’autonomia fino a 105 km, sia in modalitá ibrida, per una percorrenza complessiva che puó raggiungere i 1.505 km. L’efficienza si combina a prestazioni solide – accelerazione 0-100 km/h in meno di 9 secondi – e a consumi straordinariamente ridotti, pari a 1,5 L/100 km ponderati. Con un abitacolo spazioso e tecnologico, una capacitá di carico che arriva a 1.535 litri e un comfort pensato per lunghi viaggi, la SEAL 6 DM-i rappresenta una scelta ideale sia per le famiglie sia per i clienti business. Accanto a lei la BYD DOLPHIN SURF, la compatta elettrica che ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP, riconfermandosi tra le auto piú sicure della sua categoria. Con dimensioni perfette per l’ambiente urbano, un design sportivo e giovanile e un abitacolo sorprendentemente spazioso, la DOLPHIN SURF unisce accessibilitá e tecnologia. Giá premiata come World Urban Car of the Year, rappresenta un’alternativa concreta per chi cerca un’auto elettrica pratica, sicura e dall’anima dinamica. Completa l’esposizione la BYD SEAL U DM-i, esposta nella versione Design, equipaggiata con trazione integrale, due motori elettrici, batteria Blade da 18,3 kWh e motore ibrido 1.5T, per un consumo di soli 1,2 L/100 km (WLTP), 70 km di autonomia elettrica e 870 km complessivi. La gamma comprende anche la versione Comfort, che raggiunge fino a 125 km in elettrico e oltre 1.125 km complessivi, con dotazioni premium e avanzati sistemi di sicurezza ADAS. Per la prima volta a Torino, DENZA si presenta al pubblico del Salone con due modelli che incarnano premium, tecnologia e innovazione. La DENZA Z9GT DMP (Dual Mode Performance), svelata alla Design Week di Milano, rappresenta una nuova interpretazione del concetto di gran turismo. Progettata sulla piattaforma e³ e firmata dal Direttore del Design Wolfgang Egger, unisce proporzioni eleganti, tecnologie di ultima generazione e prestazioni eccezionali: 0-100 km/h in 3,6 secondi, autonomia elettrica fino a 201 km e autonomia complessiva di 1.101 km. Con il suo design raffinato e la tecnologia Cell-to-Body (CTB), la Z9GT incarna l’essenza del marchio, posizionandosi come una delle GT piú innovative sul mercato. Accanto a lei, la DENZA D9 mette al centro il comfort dei passeggeri, offrendo un’esperienza di viaggio da prima classe. I sedili della seconda fila, con regolazioni elettriche, funzione massaggio, ventilazione e riscaldamento, sono affiancati da dettagli esclusivi come un mini-frigo integrato e un ampio tetto panoramico. Un abitacolo curato nei materiali e nelle finiture, spazioso anche nella terza fila, rende la D9 un punto di riferimento per chi cerca unire lusso e funzionalitá. Il Salone dell’Auto di Torino sará anche un’occasione concreta per vivere da vicino la guida dei modelli BYD e DENZA. Nell’area test drive di Piazza Castello sará infatti possibile provare la DENZA Z9GT DMP, la BYD SEAL 6 DM-i in entrambe le versioni (Touring e Sedan), la BYD DOLPHIN SURF e la BYD SEAL U DM-i. Durante l’intera manifestazione, personale specializzato sará presente negli stand per fornire approfondimenti tecnici, illustrare le caratteristiche dei modelli e raccontare la visione del Gruppo, che guarda al futuro della mobilitá coniugando sostenibilitá, innovazione e design. foto: ufficio stampa BYD Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Set-25 16:28

