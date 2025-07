BYD entra nella top 100 della Fortune Global 500

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – BYD segna il suo primo ingresso nella top 100 nella classifica Fortune Global 500 del 2025, pubblicata ieri 29 luglio. Scalando ben 52 posizioni in un solo anno é passata dalla 143ª posizione del 2024 alla 91ª nel 2025, figurando nella prestigiosa lista per il quarto anno consecutivo, a partire dal 2022. Nel 2024, BYD ha registrato una crescita sinergica nei suoi quattro principali settori industriali, raggiungendo un fatturato annuo di 777,1 miliardi di RMB (circa 107,1 miliardi di dollari USA), con un aumento del 29% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha inoltre stabilito un nuovo record nelle vendite di Veicoli a Nuova Energia (NEV), con 4,27 milioni di unitá vendute nell’anno, pari a una crescita del 41% su base annua. Questo risultato ha confermato BYD come leader mondiale nelle vendite di vetture a nuova energia per il terzo anno consecutivo, a testimonianza della forte resilienza del marchio e della qualitá della sua crescita. L’azienda orientata dal principio “Basata sulla tecnologia, orientata all’innovazione”, si contraddistingue per il suo impegno costante negli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Nel 2024, la spesa in R&S ha raggiunto 54,2 miliardi di RMB (circa 7,47 miliardi di dollari), con un incremento del 36% rispetto all’anno precedente, superando l’utile netto del periodo. È significativo che, in 13 degli ultimi 14 anni (2011-2024), gli investimenti in R&S abbiano superato gli utili netti annuali. Grazie a questo impegno costante, BYD ha sviluppato tecnologie d’avanguardia come la batteria Blade, il sistema intelligente di controllo della scocca DiSus, la ricarica ultra-rapida Megawatt Flash Charging, e molte altre. Nel 2025, BYD ha accelerato il suo processo di espansione globale e i processi di localizzazione. Le vendite estere (al di fuori del mercato cinese) di vetture e pick-up hanno superato le 470.000 unitá nel primo semestre, a dimostrazione di una forte crescita. L’impegno verso la localizzazione si riflette in tappe fondamentali come l’apertura della sede centrale europea in Ungheria, l’uscita dalla linea di produzione del primo veicolo nello stabilimento in Brasile, e la consegna del 90.000° veicolo NEV in Thailandia. Ad oggi, i Veicoli BYD a Nuova Energia sono commercializzati in 112 paesi del mondo, portando tecnologia sostenibile e servizi premium ai clienti a livello globale. Guardando al futuro, BYD continuerá il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di “raffreddare la Terra di 1°C”. foto: ufficio stampa BYD Italia (ITALPRESS). tvi/com 30-Lug-25 16:21

