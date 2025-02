Cabolo lancia l’Intelligenza Artificiale offline per sistemi audio-video

agenzia

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – All’ISE di Barcellona Cabolo ha svelato le ultime novitá del sistema di Intelligenza Artificiale che registra, trascrive, traduce, riepiloga, sottotitola e archivia automaticamente le riunioni in tempo reale ma senza ricorrere al cloud, per garantire sicurezza e riservatezza. Sono sempre piú numerose le aziende, le istituzioni finanziarie e pubbliche non solo europee a scegliere Cabolo, azienda italiana del gruppo Cedat 85 che da oltre 40 anni sviluppa soluzioni di riconoscimento vocale e di intelligenza artificiale. Alla 21^ edizione di ISE (Integrated Systems Europe), la piú importante esposizione mondiale di tecnologie audiovisive e integrazione di sistemi, allo stand 3T660, Cabolo ha illustrato “la semplicitá di integrazione con tutti i sistemi audio-video presenti sul mercato, utilizzando sistemi di crittografia con algoritmo di cifratura AES 256 e archiviando i dati in modo sicuro, mantenendo le conversazioni protette da eventuali violazioni”, spiega l’azienda, sottolineando come Cabolo “si adatti a qualsiasi sistema conference audio e alle piú diffusa soluzioni di videoconferenza, anche in ambienti complessi, mantenendo al contempo un alto livello di affidabilitá, rendendo accessibile e pratico l’uso di tecnologie vocali avanzate in ambito audio-video in contesti dove, dalle sale riunioni ibride ai grandi eventi, la chiarezza e la precisione del parlato sono fondamentali”. “Siamo qui all’ISE di Barcellona per il quarto anno e siamo tornati con tantissime novitá riguardo a Cabolo. Una soluzione sempre piú attraente perchê privata, visto che nessun dato viene condiviso con il cloud. Una novitá in un momento in cui l’intelligenza artificiale ci porta a convididere costantemente dati con l’esterno e quindi a rinunciare alla privacy. Questa caratteristica di Cabolo sta, infatti, riscuotendo un grandissimo successo – afferma Enrico Giannotti, Managing Director di Cabolo -. Oltre a questo, peró, stiamo presentando tutte le novitá: integrazioni, in particolare, con DANTE Audinate, un semi-protocollo audio standard a livello mondiale, sempre piú digitale e flessibile che apre tantissime possibilitá anche per i system integrator che da anche la possibilitá di gestire videoconferenze”. Lo sviluppo di Cabolo si concentra in particolare sulla qualitá e l’affidabilitá delle trascrizioni automatiche del parlato. L’introduzione di nuovi modelli AI, piú precisi e in grado di gestire un numero maggiore di lingue, garantisce un elevato livello di accuratezza anche in situazioni complesse. Cabolo é stata invitata a partecipare alla riunione ministeriale del G7 su industria, tecnologia e digitale, ospitata a Trento dalla Presidenza italiana nel 2024, firmando la Dichiarazione Ministeriale e contribuendo al dialogo globale sull’uso etico e responsabile delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. “È una bellissima stagione fieristica, abbiamo avuto piú di 500 incontri con clienti provenienti da tutti e cinque i continenti del pianeta terra e abbiamo avuto la conferma che Cabolo é un prodotto di grandissimo interesse per i potenziali clienti finali, abbiamo grandi possibilitá di sviluppo”, evidenzia il Founder & Ceo di Cabolo, Gianfranco Mazzoccoli. – Foto spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/sat/red 07-Feb-25 11:59

