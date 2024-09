Cagliari-Cremonese 1-0, sardi agli ottavi contro la Juve

agenzia

La squadra di Nicola si impone grazie alla rete di Lapadula e va avanti in Coppa Italia. CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari fatica a ingranare in campionato, ma per il momento vola in Coppa Italia. All’Unipol Domus, nel secondo match dei sedicesimi, i ragazzi di Nicola si impongono per 1-0 contro la Cremonese, grazie alla rete di Lapadula nel secondo tempo. A dicembre, i sardi affronteranno la Juventus negli ottavi. Un passaggio del turno ampiamente meritato per il Cagliari, dominante nella ripresa, ma troppo sprecone negli ultimi metri: il risultato poteva essere ben piú severo per la Cremonese. Per quanto riguarda le formazioni, entrambe le squadre decidono di tenere a riposo parte dei titolari. Dopo un primo quarto d’ora di rodaggio, il Cagliari prende in mano le redini della partita e inizia a macinare gioco, sfruttando soprattutto le corsie laterali. Tra le fila dei sardi, i piú pimpanti sono Augello, Felici e Azzi. Proprio quest’ultimo, al 19′, peró, si divora clamorosamente la rete del vantaggio a porta vuota: dopo la deviazione di Saro, il pallone carambola sfortunatamente sull’ex Modena e finisce di poco a lato. Al 26′ é il turno di bomber Lapadula, che spaventa i grigiorossi, coordinandosi al volo e colpendo il palo. Nella ripresa parte meglio la Cremonese, approfittando di un Cagliari piú ballerino in difesa. Milanese e De Luca si affidano al tiro da fuori, senza, peró, riuscire ad impensierire Sherri. Dopo qualche minuto di sofferenza, il Cagliari rinvigorisce e colpisce la Cremonese, grazie ad una ripartenza letale. Al 60′, da sinistra, Augello mette in mezzo per Lapadula, bravo ad infilarsi tra Moretti e Lochoshvili e deviare in rete da pochi passi. Determinanti per trovare l’1-0, i subentri di Viola e Piccoli che hanno decisamente innalzato la qualitá del gioco dei sardi. Tre minuti piú tardi, Saro si supera, leggendo il tentativo di pallonetto di Lapadula e negandogli la doppietta: il portiere degli ospiti para anche il successivo destro da fuori di Piccoli. Il possesso palla ora é stabilmente nelle mani del Cagliari, che flirta piú volte con il 2-0, ma non dá il colpo di grazia agli avversari. Al 78′ Luvumbo si mangia il gol tutto solo davanti a Saro: segue poco dopo il tiro dal limite di Viola, fuori di un soffio. Nel finale la Cremonese non riesce a trovare alcun guizzo e viene eliminata. Per il Cagliari, invece, arriva la prima vittoria stagionale e l’ottavo di finale contro la Juventus. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS) xl9/ari/red 24-Set-24 20:29

