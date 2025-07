Caldo, insediata la cabina di regia al ministero della Salute

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Si é riunita al ministero della Salute la Cabina di regia per le ondate di calore presieduta dal capo Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, e coordinata dal Direttore generale della Prevenzione, Sergio Iavicoli. Hanno partecipato i rappresentanti della Protezione Civile, di Inail e del Dipartimento epidemiologico della Regione Lazio, responsabile del sistema di alert delle ondate di calore per il Ministero della Salute. La cabina di regia voluta dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, intende rafforzare il coordinamento delle attivitá di protezione dalle ondate di calore a tutela della salute dei cittadini e nei luoghi di lavoro. “Il piano caldo diventerá strutturale all’interno del Piano nazionale della Prevenzione e del Prevention Hub – ha detto Campitiello intervenendo alla riunione – potenziando il raccordo con le Regioni e gli altri interlocutori che sono essenziali per l’efficacia del Piano Caldo”. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati epidemiologici e l’andamento da maggio a giugno 2025 degli accessi in pronto soccorso e di eccesso di mortalitá, che non presentano variazioni significative a fronte dell’aumento delle temperature nelle ultime settimane. È stata inoltre condivisa la necessitá di proseguire e implementare le campagne di comunicazione rivolte ai cittadini, e in particolare ai piú fragili, per la diffusione del decalogo su come proteggersi dal caldo e del numero di pubblica utilitá 1500 che nelle prime due settimane di attivitá ha visto un aumento delle chiamate di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2024. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 04-Lug-25 16:29

