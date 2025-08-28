Calenda “A settembre torno a Kiev, invito altri leader”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Questo é ció che i criminali russi e i loro fiancheggiatori in Italia e in Occidente vogliono fare dell’Europa: distruggerla per riprendersi la loro sfera d’influenza. Riflettiamoci ogni volta che sentiamo usare il termine “pace” riferito ai russi da Travaglio, Cacciari, Conte, Salvini, Vannacci, Orsini e compagnia cantante. A settembre torneró in Ucraina. Rinnovo l’invito a venire ai leader di partito che in tre anni e mezzo non hanno trovato il tempo di portare la loro solidarietá personalmente. Meno 5S e piú Ucraina per difendere la democrazia liberale”. Lo scrive sul suo profilo X il leader di Azione, Carlo Calenda. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). trl/mgg/com 28-Ago-25 16:07

