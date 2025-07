Calenda “Lontani dal campo largo. A Roma con la destra? Solo gossip”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Io rivolgo un invito ai riformisti: venite in questa area liberale e popolare, aiutateci a rafforzarla, poi discuteremo con tutti ma da una posizione di forza, perche’ altrimenti l’agenda sul lavoro la fa Landini, l’agenda sull’ambiente Bonelli, l’agenda sull’economia Fratoianni e quella sugli esteri Conte. Che dio ce ne scampi, stiamo lontani dal campo largo. Costruiamo quest’area invece di costruire la tenda che serve a Bettini”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato dal Corriere della Sera. “Puntiamo – aggiunge – su piu’ concorrenza, efficienza burocratica, Stato forte ma solo nei servizi essenziali con investimenti potenti sullo sviluppo industriale e rottamazione di questo green deal che e’ stata una iattura per tutta l’Europa. Mentre il mondo e’ in fiamme vi pare possibile che stiamo ancora discutendo di Bettini? Paghiamogli un biglietto di sola andata per la Thailandia e parliamo d’altro”. Alla domanda se sará il candidato sindaco di Roma del centrodestra risponde: “Non esiste. Sono all’opposizione del governo. Peraltro, nessuno nel centrodestra mi ha mai chiesto di fare il candidato sindaco e io ho giá dato su quel fronte… È solo un gossip”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 08-Lug-25 10:05

