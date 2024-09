Camera, comitato sicurezza vieta l’accesso a Maria Rosaria Boccia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Maria Rosaria Boccia non potrá piú accedere nelle sedi della Camera “fino a diversa deliberazione degli organi competenti”. Lo ha stabilito il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, “alla luce della violazione della regola che vieta l’effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione”. “Sulla scorta di precedenti analoghi”, si legge in una nota, é stato deciso “di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti. Si precisa che, nel caso in oggetto, la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 10-Set-24 17:53

