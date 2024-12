Campari Group lancia “Take Time to Taste”, campagna su bere responsabile

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Campari Group annuncia la campagna di comunicazione globale ‘Take Time to Taste’, volta a sensibilizzare il consumatore su un approccio responsabile al consumo di bevande alcoliche. Partendo dalle ricette di alcuni dei suoi cocktail piú iconici-Aperol Spritz, Americano e Negroni-il Gruppo, alcuni dei cui brand sono simbolo del rito dell’aperitivo italiano nel mondo, invita i consumatori legal drinking age a prendersi il giusto tempo per vivere al meglio i momenti di convivialitá, mettendo al primo posto moderazione e responsabilitá. Con ‘Take Time to Taste’, Campari Group sottolinea l’importanza della qualitá rispetto alla quantitá, elevando il concetto di tempo a ingrediente fondamentale di ogni cocktail. La campagna sará inoltre accompagnata da consigli per un consumo responsabile e moderato che invitano a combinare il consumo di bevande alcoliche con quello di alimenti, mantenersi idratati, osservare le regole sul drink&drive, rispettare gli altri e le loro scelte. “Take Time to Taste conferma il nostro impegno per un consumo di bevande alcoliche ispirato ai valori dello stile mediterraneo, conviviale e responsabile, sempre in associazione al cibo e a momenti di socialitá – spiega Aldo Davoli, Group Head of Global Public Affairs, Communications and Sustainability di Campari Group -. In qualitá di attore responsabile all’interno dell’industria degli spirit, Campari Group promuove una cultura della qualitá e della responsabilitá, che si declina anche attraverso progetti e iniziative di comunicazione e attivitá di formazione promosse autonomamente o in collaborazione con altre aziende del settore e con le principali associazioni di categoria. Per questo, nel 2020 é stata formalizzata una strategia globale sul bere responsabile che, anche attraverso il coinvolgimento degli stessi Camparisti e dei bartender, sensibilizzi su un consumo consapevole e responsabile dei nostri prodotti”. La campagna sará live sui canali social ufficiali di Campari Group a partire dal 10 dicembre 2024 con l’hashtag #taketimetotaste. – Foto ufficio stampa Campari Group – (ITALPRESS). sat/com 10-Dic-24 11:50

