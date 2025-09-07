Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi é un giorno di grande gioia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi é una festa bellissima per tutta l’Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perché se da una parte é una celebrazione solenne, dall’altra é un giorno di molta gioia e voglio salutare tutti i giovani, i ragazzi venuti per questa santa messa”. Cosí Papa Leone XIV salutando i presenti a Piazza San Pietro in occasione delle canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). tvi/red 07-Set-25 10:14

