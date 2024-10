CARDIOLOGIA E SPORT, LA FRONTIERA MEDICA PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La frontiera della cardiologia viene applicata allo sport, e in particolare alle risposte degli atleti agli stress cardiaci. I casi drammatici e recenti di problemi cardiaci riscontrati durante le competizioni hanno riacceso il dibattito sulla salute degli sportivi e sulle potenzialitá della medicina di leggere in anticipo i rischi e individuare le soluzioni. Di questo si é parlato a Roma nel corso del XXI Congresso Romacuore 2024, organizzato da Collegio Federativo di Cardiologia, dove il professore Gianfranco Gualdi, luminare della medicina e direttore scientifico del servizio di “Diagnostica per immagini” dell’Istituto di Medicina e Scienze dello Sport CONI, ha tenuto una relazione dal titolo “Il ruolo dell’imaging avanzato nelle idoneitá sportive: tra fisiologia e patologia”. La relazione del professor Gualdi si é concentrata sulle “modificazioni che possono verificarsi negli atleti sottoposti ad attivitá agonistica a carico delle strutture cardiache con individuazione del sottile margine tra fisiologico e patologico al fine di accertarne l’idoneitá sportiva”, e nello specifico sul ruolo della risonanza magnetica come strumento piú efficace nella metodica diagnostica gold standard per la valutazione morfo funzionale delle camere cardiache. La risonanza magnetica é infatti in grado di superare l’ecocardiografia poichê permette una quantificazione formale molto piú affidabile delle dimensioni, della geometria e della funzione di entrambi i ventricoli. Inoltre offre la possibilitá di effettuare la caratterizzazione tissutale del miocardio mediante mezzo di contrasto o anche con metodiche che non richiedono il mezzo di contrasto. Secondo le ultime linee guida dell’Unione europea, la risonanza magnetica é ormai indicata in classe uno nel percorso diagnostico nei pazienti con cardiomiopatia. E infatti, anche nel mondo dello sport, la prescrizione della RM é notevolmente incrementata, soprattutto quando si verificano alcune anomalie nello screening cardiovascolare, come ad esempio l’extrasistole ventricolare, o anomalie nell’elettrocardiogramma. È da considerare naturalmente che l’attivitá fisica intensa e protratta nel tempo provoca un rimodellamento di tipo strutturale, funzionale ed elettrico del cuore, un’entitá nota come “cuore d’atleta”. Da qui l’importanza di definire un confine preciso tra il fisiologico e il patologico é essenziale per prevenire la morte cardiaca improvvisa in una popolazione di soggetti giovani apparentemente in buona salute. E cosí l’applicazione dello screening cardiovascolare tra gli atleti ha permesso di ridurre notevolmente le morti improvvise sul campo di gioco. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 28-Ott-24 13:06

